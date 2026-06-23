Auf den Social-Media-Konten von Präsident Ilham Aliyev Video zum Besuch von Serdar Berdimuhamedow in Aserbaidschan veröffentlicht

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Auf den Social-Media-Konten des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist ein Video veröffentlicht worden, das dem zweitägigen Staatsbesuch des Präsidenten von Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow, in Aserbaidschan gewidmet ist.

In dem Beitrag heißt es: „Die Unterstützung beim Wiederaufbau von Garabagh ist ein weiterer Ausdruck der aufrichtigen und freundschaftlichen Haltung Turkmenistans, seines Nationalleaders und des gesamten brüderlichen turkmenischen Volkes gegenüber Aserbaidschan.

Mit meinen besten Wünschen an das turkmenische Volk!“