Auf Initiative von Leyla Aliyeva nächste Phase des Projekts zur Inventarisierung von Grünflächen gestartet

Baku, 14. April, AZERTAC

Eine weitere Phase des Projekts „Registrierung und Nummerierung von Bäumen in der Stadt Baku“, das 2022 auf Initiative der Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung und Gründerin der Öffentlichen Vereinigung, Leyla Aliyeva, ins Leben gerufen wurde, ist offiziell gestartet worden.

Am Sonntag, dem 13. April beteiligte sich Leyla Aliyeva persönlich an der Erfassung und Markierung von Bäumen in einem neu eröffneten Park im Stadtbezirk Narimanov.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem 50 Olivenbäume im Park gepflanzt.

Ziel ist es, den nachhaltigen Schutz von Grünflächen zu gewährleisten, unrechtmäßige Eingriffe zu verhindern, ein genaues und zugängliches Registrierungssystem zu schaffen und die öffentliche Kontrolle zu stärken.

In der Pilotphase wurden 2.352 Bäume im Atatürk-Park und in den begrünten Innenhöfen des Bezirks Narimanov mit individuellen Inventarnummern gekennzeichnet und registriert.

Zur Förderung der Transparenz und des öffentlichen Zugangs wurde das Portal www.agac.az im Testbetrieb gestartet. Die Plattform ist in das Informationssystem „Digitale Ökologie“ integriert, das nach dem zum 10.01.2025 in Kraft getretenen Präsidialerlass Nr. 282 eingerichtet wurde.

Der Registrierungsprozess erfasst alle Grünflächen innerhalb der Verwaltungsgrenzen Bakus – darunter Parks, Straßenseiten und Wohnhöfe. Spezialisierte Teams bringen langlebige, nummerierte Etiketten an Baumstämmen an. Jedes Etikett enthält einen QR-Code, der zum Online-Profil des jeweiligen Baums in der elektronischen Datenbank führt. Die Kennzeichnungsmethode ist vollständig baumschonend.

Die Projektpartner rufen die Öffentlichkeit dazu auf, den Schutz und die Erweiterung von Grünflächen zu unterstützen und sich gemeinsam für eine grünere Zukunft der Umwelt einzusetzen.