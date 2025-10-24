Auf internationalem Kongress in Berlin Möglichkeiten des Mitteltransport-Korridors und strategische Rolle Aserbaidschans diskutiert

Berlin, 24. Oktober, AZERTAC

Auf dem Kongress der Deutschen Bundesvereinigung Logistik in Berlin (BVL Supply Chain CX 2025) wurden die Möglichkeiten des Mitteltransport-Korridors und die strategische Rolle Aserbaidschans in diesem Projekt eingehend erörtert.

Nasimi Aghayev, Botschafter Aserbaidschans in Deutschland, hielt ein Rede bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Neue Routen – neue Märkte: Der Mitteltransport-Korridor als Wachstumsmotor für die wirtschaftliche Entwicklung im Südkaukasus und in Zentralasien.“

Er erinnerte daran, dass Aserbaidschan einer der Mitbegründer der TRACECA-Initiative war, die vor 30 Jahren die Grundlage für die heutigen Beziehungen zwischen Ost und West legte. Er betonte zudem, dass der Mittlere Korridor, der wichtige Transitmöglichkeiten bietet, zu einem Symbol für Stabilität, Energie- und Transportsicherheit geworden ist und die Basis für eine breitere regionale Wertschöpfungskette und industrielle Entwicklung bildet.

Er hob hervor, dass Aserbaidschan seit vielen Jahren erhebliche Mittel in den Ausbau seiner Hafen-, Schienen- und Straßeninfrastruktur investiert. Der aserbaidschanische Diplomat stellte fest, dass die Baku-Tbilisi-Kars-Bahn mit einer jährlichen Kapazität von 5 Millionen Tonnen den Südkaukasus direkt mit der Türkei und Europa verbindet, während der Hafen von Baku mit einem Durchsatz von 15 Millionen Tonnen und 100.000 TEU als multimodaler Knotenpunkt für See-, Schienen- und Straßentransport dient. Der Botschafter erinnerte daran, dass Aserbaidschan, das über die größte Flotte im Kaspischen Meer verfügt, 9 internationale Flughäfen besitzt. Von den 14,5 Millionen Tonnen Transitgütern, die im vergangenen Jahr durch Aserbaidschan transportiert wurden, entfielen über 4 Millionen Tonnen auf den Mittleren Korridor.

Nasimi Aghayev stellte fest, dass mit der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Aserbaidschan und Armenien eine neue Phase der Zusammenarbeit in der Region begonnen hat. Er unterstrich die Bedeutung der TRIPP-Route und verwies darauf, dass Aserbaidschan alle Beschränkungen für den Gütertransit durch sein Gebiet nach Armenien aufgehoben hat. Der erste solcher Transporte war eine Lieferung von kasachischem Getreide nach Armenien über Aserbaidschan – ein klares Zeichen dafür, dass der Frieden Realität wird.

Die Botschafter von Usbekistan und Tadschikistan in Deutschland, der stellvertretende Botschafter von Kasachstan und Wolfram Senger-Weiss, CEO des österreichischen Logistikunternehmens Gebrüder Weiss, sprachen bei ihren Reden über die Rolle des Mittleren Korridors für die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen Südkaukasus und Zentralasien sowie für die Stärkung ihrer geopolitischen Positionen. Sie betonten, dass das Projekt auch die Investitionsattraktivität in den Bereichen Transport, Logistik, Energie und Dienstleistungen steigert.