Ausländische Journalistin: Sehr interessant zu erfahren, wie Frieden und Zusammenhalt bewahrt werden

Schamachi, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen der Medienreise nach Schamachi im Zuge der 13. Sitzung des UN-Weltstädteforums (WUF13) sagte die Journalistin Eunice Ngui von der „Abos“-Afrikanischen Nachrichtenagentur, der Besuch der Freitagsmoschee mit Informationen zum Wiederaufbau und zur Geschichte sei sehr aufschlussreich gewesen.

Besonders interessant sei für die Teilnehmer gewesen, wie die lokale Gesellschaft Frieden, gegenseitigen Respekt und kulturelle Vielfalt bewahre. Auch der Besuch des Museums mit historischen Exponaten habe einen starken Eindruck hinterlassen, da die Bewahrung und Weitergabe des kulturellen Erbes von großer Bedeutung sei.