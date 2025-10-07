Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Der Strafprozess gegen den armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan, dem unter anderem Terrorismus, Folter, Söldnertätigkeit und Terrorismusfinanzierung gemäß dem Strafgesetzbuch der Republik Aserbaidschan vorgeworfen wird, wurde am 7. Oktober fortgesetzt.

Die Gerichtsverhandlungen fanden unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin. Der beschuldigten Person wurden ein Dolmetscher und ein Anwalt ihrer Wahl für die Verteidigung zur Verfügung gestellt.

Vor der Befragung erläuterte Richter Zeynal Aghayev den Opfern und erstmals am Verfahren beteiligten Rechtsnachfolgern ihre Rechte und Pflichten.

Der rechtliche Erbe der geschädigten Person Elmir Ganbarov – sein Vater Rayil Ganbarov – sagte, dass sein Sohn in Khojavend durch Beschuss von Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen armenischen bewaffneten Gruppen ums Leben gekommen ist.

Der rechtliche Erbe von Safiyar Mammadov, Schahriyar Mammadov, erklärte, dass sein Bruder in Kelbadschar durch feindliches Feuer gestorben ist.

Muzaffer Jafarov sagte aus, dass er beim Evakuieren Verwundeter mit einem Sanitätsfahrzeug im Gebiet Latschin durch Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen verletzt wurde. Er antwortete auf Fragen des Leiters der Abteilung für Staatsanwaltschaft Nasir Bayramov, dass auf dem Sanitätsfahrzeug ein Zeichen für medizinische Hilfe war, sie aber trotzdem beschossen wurden.

Nijat Alizade erklärte gegenüber dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Vusal Aliyev, dass er in Richtung Chodschali durch feindliches Feuer verletzt wurde.

Der spezielle Assistent des Generalstaatsanwalts Tugay Rahimli sagte, dass Fuad Karimov im Gebiet von Aghdara durch feindliche Provokation verletzt wurde.

Ruslan Mammadli erklärte, dass er im Gebiet von Aghdara durch feindliches Feuer an Beinen, Armen und anderen Körperteilen verletzt wurde. Er hat weiterhin gesundheitliche Probleme. Er sagte dem Staatsanwalt Vusal Abdullayev, dass es während des Vorfalls auch Tote und weitere Verletzte gab.

Murad Abbasli sagte auf Fragen der Staatsanwältin Tarana Mammadova, dass er in Kelbadschar durch feindliches Feuer verletzt wurde.

Elmir Sadigov erklärte, dass er in Richtung Chodschali durch feindliches Feuer verletzt wurde.

Evaz Zeynalov sagte, dass er im Dorf Talisch im Gebiet von Aghdara durch Feuer von Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen verletzt wurde.

Ravan Rzayev und Jamaleddin Nasirov sagten aus, dass sie im Dorf Schushakend im Gebiet von Chodschali durch feindliches Feuer verletzt wurden. Rzayev sagte, dass bei dem Vorfall mehrere Menschen gestorben sind und neben ihm weitere verletzt wurden.

Ayhan Karimli berichtete, dass er in Richtung Khankendi durch Artilleriefeuer der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen Splitterverletzungen erlitten hat. Dabei wurde eine Person getötet und mehrere verletzt.

Vusal Isazade sagte, dass er im Dorf Khelfeli im Gebiet von Schuscha durch die Explosion einer vom Feind mit Drohnen geworfenen Granate verletzt wurde. Er berichtete, dass auch Mursal Alizade und Elman Suleymanov bei dem Vorfall verletzt wurden.

Nicat Isgandarov sagte, dass er in Schuscha durch Provokationen der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen verletzt wurde.

Fuad Amirov erklärte, dass er im Dorf Khelfeli im Gebiet von Schuscha durch feindliches Feuer verletzt wurde.

Vurgun Sayilov berichtete, dass er in Richtung Schuscha-Khankendi durch feindliches Feuer verletzt wurde.

Schukur Askarov sagte, dass er beim Evakuieren Verwundeter durch feindliches Feuer verletzt wurde. Er berichtete, dass das Evakuierungsfahrzeug ein Zeichen für medizinischen Transport trug, aber trotzdem beschossen wurde.

Kamran Talibli sagte, dass er im Gebiet von Aghdara durch Feuer der Überreste der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen verletzt wurde. Er berichtete, dass es bei dem Vorfall Tote und weitere Verletzte gab.

Jahid Asdanov sagte, dass er beim Transport von Verwundeten durch feindliches Feuer verletzt wurde.

Elgun Yusifli erklärte, dass er in Khojavend durch Feuer der Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen verletzt wurde.

Der geschädigte Zeuge sagte auf Fragen des Angeklagten R. Vardanyan, dass er ihn nicht persönlich kennt, sondern nur aus sozialen Medien und Presse.

Elnur Khalilov sagte, dass er in Khankendi durch feindliches Feuer an beiden Beinen verletzt wurde.

Khalid Hasanov sagte, dass er in Khojavend durch feindliches Feuer verletzt wurde. Er berichtete, dass der Feind mit verschiedenen Waffen geschossen hat.

R. Vardanyan stellte auch Herrn Hasanov ähnliche Fragen, der ihn nur aus sozialen Medien und Presse kennt.

Vugar Mammadzade sagte, dass er in Khojavend durch feindliches Feuer selbst und nahe Personen verletzt wurden. Dabei kamen zwei Personen ums Leben.

Osman Jabbarli sagte, dass er in Richtung Chodschali durch feindliches Feuer verletzt wurde.

Rövschan Azimli erklärte, dass er in Richtung Chodschali-Khankendi durch feindliche Provokationen verletzt wurde.

Weitere geschädigte Zeugen – Mirdamet Khankischiev, Anar Asgarzade, Mursal Alizade, Jabbar Jabbarzade, Galib Mammadov, Gismet Ahmadov, Vusal Mammadov, Elsever Gadirov, Arzuman Khankischiev, Mahammad Abdullayev – erklärten, dass sie in verschiedenen Gebieten durch Feuer von Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen verletzt wurden.

Anschließend wurden die Ergebnisse der forensisch-medizinischen Gutachten zu den geschädigten Personen verlesen.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 14. Oktober angesetzt.

Dem armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan werden zahlreiche schwere Verbrechen vorgeworfen, darunter Kriegsverbrechen, Terrorismus und vorsätzliche Tötung. Zu den zentralen Anklagepunkten gehören die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Zwangsumsiedlung und Verfolgung von Zivilisten, Entführung und Freiheitsberaubung sowie Folter und Söldnertätigkeit. Darüber hinaus wird ihm die vorsätzliche Tötung in mehreren Fällen sowie versuchter Mord vorgeworfen. Weitere Anklagen betreffen illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus und dessen Finanzierung, Gründung krimineller und bewaffneter Gruppen sowie illegale Waffen- und Sprengstofflagerung. Auch das Überqueren der aserbaidschanischen Grenze ohne Genehmigung und Handlungen, die die Luftsicherheit gefährden, gehören zu den Vorwürfen.