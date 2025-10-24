Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

Der Gerichtsprozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Levon Mnatsakanyan sowie weitere Personen wurde am 24. Oktober fortgesetzt, wie AZERTAC berichtete.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, schwere Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk begangen zu haben, darunter Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Angriffe auf den Frieden, Verstöße gegen Kriegsrecht, Terrorakte und andere Straftaten im Zusammenhang mit der armenischen Militäraggression.

Die Verhandlung fand unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin.

Die Angeklagten, ihre Anwälte, eine Gruppe von Opfern, deren Rechtsnachfolger und Vertreter sowie die Staatsanwälte waren bei der Verhandlung anwesend.

Im Gerichtsverfahren wurden die Aussagen der Opfer verlesen, die aus entschuldbaren Gründen nicht teilnehmen konnten und diesbezüglich einen Antrag beim Gericht gestellt hatten.

Der vorsitzende Richter Zeynal Aghayev erklärte, dass einige Opfer beim Gericht einen Antrag eingereicht hätten, in dem sie erklärten, dass sie nicht am Gerichtsprozess teilnehmen könnten, und darum baten, dass ihre Aussagen aus der Voruntersuchung im Prozess berücksichtigt werden.

Es gab keinen Widerspruch gegen die Nichtteilnahme der Opfer an der Sitzung und gegen die Berücksichtigung ihrer Voruntersuchungsaussagen.

Der Angeklagte Davit Ishkhanyan, beantragte, ein Video aus dem Jahr 2020 vor Gericht gemeinsam mit seinem Anwalt anzusehen, was vom Gericht ermöglicht wurde. Ein weiterer Angeklagter, David Manukyan, wollte einen Zeugen aus Armenien laden, dessen Identität jedoch unklar war; dieser Antrag wurde abgelehnt.

Anschließend wurden die Aussagen von Opfern und deren Rechtsnachfolgern verlesen. Sie berichteten über Angriffe und Gewaltakte während der Konflikte in Karabach, darunter gezielte Beschüsse, Minenexplosionen, Entführungen, Folter und Zerstörungen von Wohnhäusern zwischen 1992 und 2023 in verschiedenen Regionen wie Chodschali, Kelbadschar, Füsuli, Ganja und Sugovuschan. Viele Opfer wurden verletzt, einige getötet, andere gelten als vermisst.

Die Sitzung wurde mit der Verlesung weiterer Zeugenaussagen fortgesetzt.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 27. Oktober angesetzt.

Den angeklagten Personen armenischer Herkunft wird vorgeworfen, im Rahmen des Angriffskriegs Armeniens gegen Aserbaidschan schwere Straftaten begangen zu haben. Dieser Krieg wurde unter direkter Leitung und aktiver Beteiligung hochrangiger Vertreter des armenischen Staates geplant, zentral organisiert und durchgeführt. Zu den verantwortlichen Hauptakteuren zählen unter anderem Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch und Melkonian Monte Charles. Sie sollen dabei auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Befehle sowie durch materielle, technische und personelle Unterstützung gehandelt haben – mit direkter Kontrolle durch staatliche Organe, Streitkräfte und illegale bewaffnete Gruppen Armeniens.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, sich aktiv an den Verbrechen der armenischen Regierung sowie der sogenannten „Republik Bergkarabach“ und deren bewaffneten Formationen beteiligt zu haben. Zu den Beschuldigten gehören unter anderem:

Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan und Melikset Pashayan.

Die Anklagepunkte sind vielfältig und schwerwiegend. Sie umfassen unter anderem folgende Artikel des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan:

∙ Artikel 100 – Führen eines Angriffskrieges

∙ Artikel 102 – Angriffe auf international geschützte Personen/Einrichtungen

∙ Artikel 103 – Völkermord

∙ Artikel 105–107, 109–110 – Ausrottung, Zwangsumsiedlung, Verfolgung, gewaltsame Einführung

∙ Artikel 112–115, 116, 118 – Freiheitsberaubung, Folter, Kriegsverbrechen, Plünderung

∙ Artikel 120 – Vorsätzlicher Mord

∙ Artikel 192, 214, 214-1 – Illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung

∙ Artikel 218, 228, 270-1 – Bildung krimineller Vereinigungen, illegaler Waffenbesitz, Gefährdung der Luftsicherheit

∙ Artikel 277, 278, 279 – Attentate auf Amtsträger, gewaltsame Machtübernahme, Bildung illegaler bewaffneter Gruppen

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert
  • 25.10.2025 [18:49]

In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert

In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet
  • 25.10.2025 [18:19]

In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen
  • 25.10.2025 [17:44]

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag
  • 25.10.2025 [13:22]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Gubadli
  • 25.10.2025 [09:51]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Gubadli

 Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku
  • 24.10.2025 [21:15]

 Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku

Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli
  • 24.10.2025 [21:06]

Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli

Baku Arbitration Center eingeweiht
  • 24.10.2025 [20:30]

Baku Arbitration Center eingeweiht

26 binnenvertriebene Familien in den Dörfern Seyidbeyli und Daschbulag im Rayon Chodschali erhalten ihre Hausschlüssel
  • 24.10.2025 [19:27]

26 binnenvertriebene Familien in den Dörfern Seyidbeyli und Daschbulag im Rayon Chodschali erhalten ihre Hausschlüssel

Chefs der Sicherheitsdienste Georgiens und Aserbaidschans beraten über Zusammenarbeit

  • [19:24]

In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert

  • [18:49]

In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet

  • [18:19]

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen

  • [17:44]

Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel

  • [13:36]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag

  • [13:22]

Botschafterin in Aserbaidschan: 26 von 29 Bildungsprojekten abgeschlossen, 3 laufen noch

  • [13:00]

Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen

  • [12:40]

Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust

  • [11:28]

Aserbaidschans Wirtschaftsminister führt bilaterale Treffen mit Vertretern der OTS-Mitgliedsstaaten

  • [11:01]

Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich

  • [10:30]

Treffen des Transportverwaltungsrates des Internationalen Transportforums in Baku

  • [10:02]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Gubadli

  • [09:51]

Elfenbeinküste: Amtsinhaber Ouattara geht als klarer Favorit in die Präsidentschaftswahl

  • [09:43]

 Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku

  • 24.10.2025 [21:15]

Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli

  • 24.10.2025 [21:06]
Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Baku Arbitration Center eingeweiht

  • 24.10.2025 [20:30]

26 binnenvertriebene Familien in den Dörfern Seyidbeyli und Daschbulag im Rayon Chodschali erhalten ihre Hausschlüssel

  • 24.10.2025 [19:27]

Auf internationalem Kongress in Berlin Möglichkeiten des Mitteltransport-Korridors und strategische Rolle Aserbaidschans diskutiert

  • 24.10.2025 [19:04]

Mirco Nowak: Aserbaidschan nimmt eine Schlüsselposition in der Entwicklung des Mitteltransport-Korridors ein

  • 24.10.2025 [18:17]

SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg

  • 24.10.2025 [17:52]

Baku richtet zweites Treffen der OTS-Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation aus

  • 24.10.2025 [16:09]

Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch

  • 24.10.2025 [15:37]

Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

  • 24.10.2025 [14:44]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 24.10.2025 [13:30]

Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod

  • 24.10.2025 [13:08]

Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami

  • 24.10.2025 [12:53]

Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke

  • 24.10.2025 [12:31]

Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober

  • 24.10.2025 [12:25]

Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada

  • 24.10.2025 [12:03]

NATO-Vertreter für Militärausbildung besuchen Nationale Verteidigungsuniversität

  • 24.10.2025 [11:53]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar

  • 24.10.2025 [10:55]
Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Steve Daines: Abkommen vom 8. August dieses Jahres eröffnet sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten

  • 23.10.2025 [20:39]

Amerikanischer Experte: Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Konflikt im Südkaukasus beenden

  • 23.10.2025 [20:21]

Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet

  • 23.10.2025 [20:14]

Michael Doran: Trump-Administration versteht, dass der Südkaukasus kein Randtheater mehr ist

  • 23.10.2025 [19:57]

Zweitägige Reise internationaler Reisender nach Karabach und Ost-Sangesur endet

  • 23.10.2025 [19:33]

Aserbaidschanisch-serbische Kommission trifft sich in Belgrad zur Besprechung von Energie und Handel

  • 23.10.2025 [19:13]

Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften

  • 23.10.2025 [18:57]

Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn vertieft sich von Tag zu Tag

  • 23.10.2025 [18:10]

Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert

  • 23.10.2025 [18:03]

Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona

  • 23.10.2025 [17:50]

Am 23. Oktober ist Internationaler Tag des Schneeleoparden

  • 23.10.2025 [17:33]

"Spiel Essen“: Weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele beginnt in Essen

  • 23.10.2025 [17:28]

Staatlicher Ölfonds gibt Einnahmen aus den Feldern Azeri–Chirag–Gunashli und Shah Deniz bekannt

  • 23.10.2025 [17:15]

Opfer: Armenische Polizisten töteten Mitgefangenen beim Russisch Roulette

  • 23.10.2025 [16:50]

Goldpreis auf dem Weltmarkt ist um bis zu 62 Dollar gestiegen

  • 23.10.2025 [16:19]

Ölpreis steigt deutlich

  • 23.10.2025 [15:49]

Aserbaidschanische Judokas nehmen an Islamischen Spielen der Solidarität2025 in Riad teil

  • 23.10.2025 [15:04]

Große Rückkehr: 12 weitere Familien ins Dorf Tazabina in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

  • 23.10.2025 [13:50]

Real setzt CL-Erfolgsserie fort - Chelsea furios

  • 23.10.2025 [13:31]

Airbus, Leonardo und Thales formen gemeinsamen Satellitenkonzern

  • 23.10.2025 [13:20]

Aserbaidschanischer Ringer Elmir Aliyev ist Weltmeister

  • 23.10.2025 [12:46]
Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Liverpool-Gala verhindert historische Schmach

  • 23.10.2025 [11:40]

Preis von Azeri Light legt weiter zu

  • 23.10.2025 [11:07]

Internationale Reisende besuchen kulturelle und historische Stätten in Karabach und Ost-Sangesur

  • 22.10.2025 [20:42]

Internationale Reisende besuchen Universität Karabach

  • 22.10.2025 [20:30]

Internationale Reisende besuchen Latschin

  • 22.10.2025 [20:21]

Internationale Reisende besichtigen historische Stätten in Aghdam

  • 22.10.2025 [20:02]

Internationales Symposium zu religiöser Bildung in Baku gestartet

  • 22.10.2025 [19:52]

Internationale Reisende beginnen Besuch in Aserbaidschans Karabach

  • 22.10.2025 [19:48]

Projekt „Himmlische Religionen“ im Vatikan präsentiert

  • 22.10.2025 [19:40]

Estnischer Außenminister: Aserbaidschan spielt eine Schlüsselrolle in der Region

  • 22.10.2025 [19:25]

Aserbaidschan und Estland diskutieren bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit

  • 22.10.2025 [19:24]

Estnische Delegation besucht Siegespark in Baku

  • 22.10.2025 [19:06]

Champions League: Qarabağ trifft heute in Spanien auf Athletic

  • 22.10.2025 [18:58]

Außenminister Estlands besucht Märtyrerallee in Baku

  • 22.10.2025 [18:48]

Aserbaidschan und Saudi-Arabien erörtern Aussichten für militärische Zusammenarbeit

  • 22.10.2025 [18:43]

Aserbaidschanische Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 2025 vertreten

  • 22.10.2025 [18:26]

Premierminister Ali Asadov: Aserbaidschan setzt sich für Vertrauen und Zusammenarbeit in der Region ein

  • 22.10.2025 [17:33]

Aserbaidschan gewinnt Auszeichnung „Bestes kulinarisches Reiseziel“ in Brüssel

  • 22.10.2025 [17:21]

100. Jahrestag des Ersten Turkologischen Kongresses wird gefeiert ERLASS

  • 22.10.2025 [17:12]

Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister

  • 22.10.2025 [16:48]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Estland VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Estland VIDEO

Präsident Ilham Aliyev überreicht Yagub Eyyubov Istiglal-Orden AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev überreicht Yagub Eyyubov Istiglal-Orden AKTUALISIERT VIDEO

Gold ist auf dem Weltmarkt um 42 Dollar gestiegen

  • 22.10.2025 [15:38]

Premierminister Ali Asadov nimmt an Eröffnung des 5. Seidenstraßen-Forums in Tiflis teil

  • 22.10.2025 [13:59]

Generalstaatsanwalt Aserbaidschans besucht Brasilien

  • 22.10.2025 [13:49]

Brasilien erlaubt Öl- und Gasförderung im Amazonasgebiet

  • 22.10.2025 [12:31]

Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

  • 22.10.2025 [11:56]

Ölpreis an Börsen legt weiter zu

  • 22.10.2025 [11:54]
Präsident Ilham Aliyev teilt Videobeitrag von seinem Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev teilt Videobeitrag von seinem Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Premierminister Ali Asadov zu Arbeitsbesuch in Georgien eingetroffen

  • 22.10.2025 [10:44]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 62 US-Dollar

  • 22.10.2025 [10:31]
Gericht gibt Antrag von Ruben Vardanyan auf Verzicht auf seinen Rechtsbeistand statt VIDEO

Gericht gibt Antrag von Ruben Vardanyan auf Verzicht auf seinen Rechtsbeistand statt VIDEO

Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Kassym-Schomart Tokajew geben Presseerklärungen ab  AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Kassym-Schomart Tokajew geben Presseerklärungen ab  AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschan und Kasachstan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschan und Kasachstan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

Zweites Treffen des Obersten Rates für zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Zweites Treffen des Obersten Rates für zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Präsidenten Ilham Aliyev und Kassym-Schomart Tokajew besuchen internationales KI-Zentrum „Alem.ai“ in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Präsidenten Ilham Aliyev und Kassym-Schomart Tokajew besuchen internationales KI-Zentrum „Alem.ai“ in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Kasachstans: Astana und Baku interessieren sich für Gründung von Gemeinschaftsunternehmen

  • 21.10.2025 [18:23]

Präsident Kassym-Schomart Tokajew: Kasachstan und Aserbaidschan streben an, bilaterales Handelsvolumen in naher Zukunft auf 1 Milliarde US-Dollar zu steigern

  • 21.10.2025 [18:20]

Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt

  • 21.10.2025 [18:13]

Präsident Ilham Aliyev: Eröffnung des Sangesur-Korridors möglicherweise bis Ende 2028

  • 21.10.2025 [18:11]

Aserbaidschanische Sportakademie und Akdeniz Universität unterzeichnen Protokoll

  • 21.10.2025 [18:08]

Präsident Ilham Aliyev: Aktive Zusammenarbeit zwischen Baku und Astana hat große geopolitische Bedeutung

  • 21.10.2025 [18:03]