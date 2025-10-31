Ausstellung „Ancestors“ im Rahmen des Projekts „Art Weekend“ eröffnet

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

In Baku wurde in der Q Gallery in Icherisheher die Ausstellung „Ancestors“ (Ahnen)– Teil des Projekts „Art Weekend“ eröffnet, das von der Heydar Aliyev Stiftung und der IDEA Public Union in Partnerschaft mit dem Kulturministerium Aserbaidschans organisiert wurde.

Die Ausstellung besuchten Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der der öffentlichen Vereinigung IDEA-Organisation, Arzu Aliyeva und Alena Aliyeva.

Die Werke der zeitgenössischen Künstler Faig Ahmed, Rashad Alakbarov, Orkhan Huseynov und Farid Rasulov verbinden Vergangenheit und Gegenwart und laden die Besucher dazu ein, sich mit den Wurzeln des nationalen Geistes auseinanderzusetzen.

Die Ausstellung regt dazu an, über die eigene Rolle in der Kette der Generationen nachzudenken und die Erde als Hüterin des kollektiven Gedächtnisses der Ahnen zu begreifen.