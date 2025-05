Berlin, 5. Mai, AZERTAC

Wir halten die Enthüllung der Gedenktafel für die aserbaidschanischen Opfer, die im Konzentrationslager Sachsenhausen festgehalten wurden, für ein bedeutendes Ereignis und eine große Ehre.

Wie der AZERTAC-Sonderberichterstatter Elvin Mövsumov in Berlin berichtete, sagte dies der Leiter der Gedenkstätte des Museums Sachsenhausen, Axel Drecoll in einem Interview mit Journalisten bei der Einweihungszeremonie der Gedenktafel, die von der aserbaidschanischen Botschaft in Deutschland organisiert wurde.

„Auch wenn das KZ Sachsenhausen vor achtzig Jahren befreit wurde, ist es immer noch sehr wichtig, zu forschen, was hier geschehen ist. Es ist bedeutend zu verstehen, wie viele Menschen aus verschiedenen Ländern und Völkern hier gelitten haben und gegen das Hitler-Regime gekämpft haben. Ja, dieser Kampf war am Ende erfolgreich, aber er wurde mit sehr großen Verlusten errungen“, fügte er hinzu.

Der Leiter Gedenkstätte wies in seinem Interview darauf hin, dass die größte Gruppe der systematisch ermordeten Gefangenen in Sachsenhausen aus sowjetischen Soldaten bestand, darunter waren auch Aserbaidschaner.

Axel Drecoll hob die Bedeutung der Gedenktafel besonders hervor und bedankte sich bei der aserbaidschanischen Botschaft in Deutschland für diese Initiative.