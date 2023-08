AZERTAC hat sein Logo und seine Website aktualisiert

Baku, 27. August, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur – AZERTAC hat ihr Logo und ihre Website aktualisiert.

AZERTAC, die erste Nachrichtenagentur des Landes, die seit dem 1. März 1920 ununterbrochen tätig ist, hat beschlossen, ein neues Logo zu entwickeln, um ihr Image zu erneuern und ihre Aufgaben umfassender und ausdrucksvoller zu präsentieren.

In Anbetracht dessen, dass AZERTAC die erste Nachrichtenagentur des Landes ist, spiegeln sich nationale und historische Werte, Informationsarbeit, journalistische Traditionen im Logo als Hauptrichtungen wider. Die Elemente im Logo spiegeln Konzepte wie die Verarbeitung und Vermittlung von Informationen an die Welt und deren Verbreitung in einem größeren geografischen Raum wider. Das achteckige Logo zeigt, dass die Agentur an ihren historischen Traditionen festhält.

Die Zuverlässigkeit der Informationen, die Verhinderung von Fake News und die Vermittlung ständig überprüfter Informationen an die Öffentlichkeit sind die vorrangigen Tätigkeitsbereiche von AZERTAC. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien spiegelt sich die Idee der Überprüfung und Veröffentlichung von Informationen auch im Logo wider.

Es wurden blaue Farben verwendet, was Seriosität, Zuverlässigkeit und Vertrauen bedeutet.

Die Website von AZERTAC wird weiterhin in neuem Design betrieben. Die Website zeichnet sich durch Merkmale wie Einfachheit, Dynamik, Benutzerfreundlichkeit, neue Funktionalitäten, Möglichkeiten zur Veröffentlichung von hochwertigen Fotos und Videos und einfaches Herunterladen auf Mobilgeräten aus.

AZERTAC wurde am 1. März 1920 von der Demokratischen Republik Aserbaidschan gegründet. Derzeit verbreitet die Agentur ihre Nachrichten in 8 Sprachen und Videoinformationen in 5 Sprachen. AZERTAC arbeitet heute mit 50 Nachrichtenagenturen und Medienstrukturen der Welt zusammen, ist nicht nur Mitglied des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen, der Allianz Europäischer Nachrichtenagenturen, der Organisation der Asien-Pazifischen Nachrichtenagenturen und der Union nationaler Nachrichtenagenturen, des Verbands der Nationalen Nachrichtenagenturen der Organisation Islamischer Länder, der Wirtschaftsinformationsplattform „Ein Gürtel, eine Straße“, der Union türkischsprachiger Nachrichtenagenturen und anderer internationaler Informationsorganisationen, sondern auch ist in der Managementstruktur mehrerer von ihnen vertreten.