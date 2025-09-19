AZERTAC y AMADA implementarán proyectos conjuntos

Bakú, 19 de septiembre, AZERTAC

Tahmina Taghizade, directora ejecutiva de la Agencia Nacional Antidopaje de Azerbaiyán (AMADA), visitó la Agencia Estatal de Noticias de Azerbaiyán ( AZERTAC ).

La invitada visitó primero los stands de fotografías en el edificio de la agencia que muestran la participación del Líder Nacional Heydar Aliyev, el presidente Ilham Aliyev y la primera dama Mehriban Aliyeva en varios eventos, entrevistas del jefe de Estado con medios locales y extranjeros, discursos del comandante en jefe al pueblo durante la Segunda Guerra de Karabaj y visitas a las regiones liberadas de la ocupación, así como un museo que contiene equipo técnico utilizado en la agencia de 105 años de antigüedad en diferentes periodos.

En la reunión posterior, el presidente de la Junta Directiva de AZERTAC , Vugar Aliyev, afirmó que la política informativa de la agencia se ha renovado en los últimos dos años. AZERTAC, que difunde noticias operativas en ocho idiomas, colabora con cerca de 60 medios de comunicación extranjeros y cuenta con oficinas corresponsales en 24 países , renueva constantemente su plantilla y prioriza a los jóvenes. Se destacó el importante papel de AZERTAC en la implementación de la política informativa estatal. El presidente de la Junta subrayó que el presidente Ilham Aliyev, al igual que otras áreas, concede gran importancia a la política juvenil y deportiva y al desarrollo de este sector. Al indicar el alto nivel de las relaciones con el Ministerio de Juventud y Deportes, el presidente afirmó la pronta difusión de los resultados deportivos y las innovaciones implementadas por AZERTAC . Sobre las actividades de AMADA, Vugar Aliyev mencionó el importante papel de esta organización en la promoción del deporte limpio.

La directora ejecutiva de AMADA, Tahmina Taghizade, expresó su gratitud por la hospitalidad y enfatizó que AZERTAC juega un papel estratégico importante como fuente de información confiable, operativa y objetiva en el espacio informativo del país.

Tahmina Taghizade habló sobre las actividades de la agencia que dirige, los logros y las importantes medidas adoptadas para promover los valores del deporte limpio y proteger la imagen deportiva del país. La directora también destacó la importancia del Simposio Regional para Europa de la Agencia Mundial Antidopaje (AMADA), que Azerbaiyán acogerá el próximo año. En la reunión, intercambiaron opiniones sobre la cobertura mediática de los programas promocionales de AMADA en los III Juegos de la CEI y acordaron implementar proyectos conjuntos.

Durante la conversación se discutieron temas para ampliar aún más la cooperación entre ambas instituciones.