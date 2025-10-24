Baku ist Gastgeber zweites Treffens der OTS-Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

In Baku fand das 2. Treffen der Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation der Organisation Turkischer Staaten (OTS) statt.

Ziel des Treffens ist es, die Zusammenarbeit zwischen den OTS-Mitgliedsländern in den Bereichen Industrie, wissenschaftliche Forschung, Innovation, Technologie, Investitionen und Unternehmertum zu vertiefen.

Die Teilnehmer erörtern Möglichkeiten einer strategischen Partnerschaft in den Bereichen Industrie und Technologie sowie Kooperationsmechanismen in Wissenschaft, Innovation, Investitionen und der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU).