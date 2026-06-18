Baku richtet 24. Sitzung der Interparlamentarischen Kommission für Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Russland aus

Baku, 18. Juni, AZERTAC

In Baku hat die 24. Sitzung der Interparlamentarischen Kommission für Zusammenarbeit zwischen der Milli Majlis (Nationalversammlung) der Republik Aserbaidschan und der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation begonnen.

Die Sitzung begann mit Eröffnungsworten der Ko-Vorsitzenden der Kommission – des Ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Milli Majlis Ali Ahmadov und des Ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Föderationsrates Russlands Andrey Yatskin.