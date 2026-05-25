Baku richtet internationale Konferenz zum Afrika-Tag aus

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Am 25. Mai fand in Baku eine internationale Konferenz zum Afrika-Tag statt.

Die gemeinsam vom Außenministerium Aserbaidschans, der Staatlichen Universität Baku und der Jugendorganisation der Bewegung der Blockfreien Staaten organisierte Veranstaltung brachte die in Aserbaidschan akkreditierten Botschafter afrikanischer Länder, Parlamentsabgeordnete, Leiter zuständiger staatlicher Behörden, Vertreter von Hochschulen, Experten sowie afrikanische Studierende in Aserbaidschan zusammen.

In ihren Eröffnungsworten würdigten die Redner die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den afrikanischen Ländern und hoben die Ausweitung der Zusammenarbeit sowie die Perspektiven einer strategischen Partnerschaft hervor.

Die Veranstaltung umfasste Podiumsdiskussionen zu den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Afrika, ihrer aktuellen Dynamik und ihrem strategischen Potenzial sowie zur Agenda 2063 und der wachsenden Rolle Afrikas im internationalen System, einschließlich der Stärkung der politischen, wirtschaftlichen und interparlamentarischen Zusammenarbeit sowie neuer Möglichkeiten in Bereichen von gemeinsamem Interesse.

Die Konferenz beinhaltete zudem eine Präsentation zur internationalen Zusammenarbeit und zum Erfahrungsaustausch im Bereich des Bürgerservices „ASAN Khidmat“.

Die Teilnehmer tauschten außerdem ihre Meinungen über die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Afrika, die Stärkung der gegenseitigen Beziehungen sowie neue Kooperationsfelder aus.