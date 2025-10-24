Baku richtet zweites Treffen der OTS-Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation aus

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

In Baku hat das zweite Treffen der Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation der Organisation der Turkstaaten (OTS) stattgefunden.

Ziel des Treffens war es, die Zusammenarbeit zwischen den OTS-Mitgliedsländern in den Bereichen Industrie, wissenschaftliche Forschung, Innovation, Technologie, Investitionen und Unternehmertum weiter zu vertiefen.

Die Teilnehmer diskutierten über Möglichkeiten einer strategischen Partnerschaft in den Bereichen Industrie und Technologie sowie über Kooperationsmechanismen in Wissenschaft, Innovation, Investitionen und bei der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU).