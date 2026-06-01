Beitrag von Präsident Ilham Aliyev anlässlich des Internationalen Kindertages veröffentlicht

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Auf den offiziellen Social-Media-Konten des aserbaidschanischen Präsidenten, Ilham Aliyev, ist anlässlich des 1. Juni – des Internationalen Kindertages – ein Beitrag veröffentlicht worden.

Im Beitrag heißt es: „Liebe Kinder! Ich gratuliere jedem von euch zum 1. Juni – dem Internationalen Kindertag – und wünsche euch allen Gesundheit und Glück.“