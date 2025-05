Besuch von Präsident Masoud Pezeshkian in Aserbaidschan leitet neue Etappe in bilateralen Beziehungen – iranischer Beamter

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Der historische offizielle Besuch von Masoud Pezeshkian, dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, in Aserbaidschan hat eine große Bedeutung für die Stärkung der strategischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Die hochrangigen Treffen, unterzeichneten Memoranden und gemeinsamen Erklärungen während des Besuchs spiegeln den Beginn einer neuen Phase in den bilateralen Beziehungen wider, sagte Saeed Khatibzadeh, stellvertretender Außenminister Irans und Leiter des Instituts für politische und internationale Studien in einem Interview mit Journalisten.

Khatibzadeh bezeichnete Aserbaidschan als Irans engsten regionalen Partner.

Was den terroristischen Angriff auf die aserbaidschanische Botschaft in Teheran betrifft, sagte er, dass der Vorfall ein schmerzliches und bedauerliches Ereignis für die Völker beider Nationen sei. Seinen Angaben zufolge haben die iranischen Sicherheits- und Justizbehörden eine umfassende und gründliche Untersuchung durchgeführt. Er stellte fest, dass der Prozess gegen Yasin Hosseinzadeh, den Täter des Angriffs, aufgrund technischer Gründe verzögert wurde, aber die iranische Seite zuversichtlich ist, dass am Ende Gerechtigkeit siegen wird.

Khatibzadeh betonte zudem, dass Präsident Masoud Pezeshkian die Geduld und das Verständnis des aserbaidschanischen Staates und Volkes in dieser Angelegenheit sehr schätze. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Vorfall fair und durch gegenseitigen Respekt sowie diplomatische Kanäle gelöst werden würde.