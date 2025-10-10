Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

Beweise für Folterung aserbaidschanischer Kriegsgefangener durch armenische Streitkräfte vor Gericht präsentiert

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Der Gerichtsprozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Levon Mnatsakanyan sowie weitere Personen wurde am 10. Oktober fortgesetzt.

Die Angeklagten werden beschuldigt, zahlreiche schwere Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk begangen zu haben. Dazu zählen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit, Völkermord, die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Kriegsbräuche, Terrorakte, Finanzierung von Terrorismus, die gewaltsame Machtübernahme sowie zahlreiche weitere Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens.

Die Verhandlung fand unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin.

Die Angeklagten, ihre Anwälte, einige der Opfer, deren Rechtsnachfolger und Vertreter sowie die Staatsanwälte waren bei der Verhandlung anwesend.

Richter Z. Aghayev hat die Einreichung neuer Dokumente im Gerichtsverfahren bekannt gegeben. Er berichtete, dass 340 Geschädigte Anträge eingereicht haben, wonach sie nicht persönlich am Prozess teilnehmen können und stattdessen verlangen, dass ihre Aussagen aus der Ermittlungsphase im Verfahren berücksichtigt werden. Es gab keine Einwände gegen die Abwesenheit der Geschädigten und die Berücksichtigung der Aussagen aus der Erstuntersuchung.

Im Prozess wurden allgemeine Fakten zu den Verbrechen gegen Aserbaidschan und statistische Daten von staatlichen Stellen zu den Angriffen der armenischen Streitkräfte auf aserbaidschanisches Gebiet, sowie zu getöteten und vermissten Personen, zu Schäden an Verwaltungsgebäuden, Wohnhäusern, Umwelt, religiösen und kulturellen Denkmälern präsentiert.

Die vorgelegten Dokumente enthalten Informationen aus verschiedenen aserbaidschanischen Ministerien, Komitees, Agenturen, Bezirks- und Stadtverwaltungen und weiteren Institutionen.

Aus den Akten geht hervor, dass am 4. Oktober 2020 in Armenien eine Entscheidung getroffen wurde, um durch Beschuss von Ganja Unruhe unter der aserbaidschanischen Zivilbevölkerung zu erzeugen. Um internationale Kritik zu vermeiden, gab der damalige Verteidigungsminister David Tonoyan auf Empfehlung eine Erklärung ab, wonach der Beschuss angeblich nicht von armenischem Gebiet aus erfolgte, sondern auf Befehl des sogenannten „Führers“ Arayik Harutyunyan aus dem Gebiet Berg-Karabach.

Arayik Harutyunyan erklärte am 16. Februar 2021 bei einem Treffen mit Vertretern der russischen Friedensmission, dass am 17. Februar zwischen 13 und 18 Leichen von Aserbaidschanern übergeben werden, und bezeichnete dies spöttisch als ein „Geschenk an Aserbaidschan nach dem Völkermord von Chodschali“.

Darüber hinaus äußerte sich Harutyunyan zu den Erschießungen aserbaidschanischer Spezialeinheiten durch armenische Soldaten im Februar-März 1992.

Ein weiteres Dokument zeigt, dass Harutyunyan am 5. August 2022 über Informationen verfügte, wonach armenische Soldaten bewusst einen Felsbrocken auf aserbaidschanische Soldaten in Saribaba-Dorf im Bezirk Latschin rollten, was zu deren Tod führte.

Zu sieben Angeklagten – Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan und Levon Mnatsakanyan – wurden Angaben zu Biografie, Ausbildung, Positionen im sogenannten Regime, Rolle in dessen illegalen Aktivitäten seit den 1990er Jahren sowie Teilnahme an den Kämpfen im April 2016 und im 44-tägigen Krieg 2020 vorgelegt.

Die Analyse der Informationen ergab, dass diese sieben Personen auf unterschiedliche Weise an der gewaltsamen Besetzung souveräner aserbaidschanischer Gebiete durch Armenien beteiligt waren, Hass zwischen den Völkern schürten und die armenische Bevölkerung gegen die Aserbaidschaner aufhetzten.

Ein weiteres Dokument bestätigt, dass die Finanzierung des sogenannten Regimes in den früher von Armenien besetzten Gebieten durch Armenien erfolgte.

Den Unterlagen zufolge kaufte Armenien am 05.07.2019 und 26.06.2020 im Rahmen von Verträgen mit der Russischen Föderation zwei Panzerabwehrraketen. Obwohl diese offiziell von Armenien erworben wurden, wurden die Waffen in aserbaidschanischem Territorium gefunden, was belegt, dass sie direkt aus Armenien geliefert wurden.

Nach der Befreiung der Gebiete wurden zahlreiche Waffen und militärische Ausrüstungen sichergestellt, darunter schwere Waffen, Panzer und Artillerie.

Videos, die auf YouTube und in den Gerichtsakten vorliegen, zeigen reale Kampfszenen mit verschiedenen gepanzerten Fahrzeugen und bewaffneten Soldaten, die aus unterschiedlichen Richtungen feuern.

Weiteres Videomaterial zeigt getötete aserbaidschanische Soldaten im ersten Berg-Karabach-Krieg sowie gefangene Soldaten, die misshandelt und gefoltert werden. In einem Video ist zu sehen, wie Blut aus der rechten Gesichtshälfte eines Gefangenen läuft.

Zerstörte Gebiete werden von armenischen Soldaten geplündert.

Auch in den Videos sind Gefangene mit deutlich sichtbaren Verletzungen zu sehen.

Das Gerichtsverfahren wird am 13. Oktober fortgesetzt.

Die Angeklagten sollen im Rahmen des Angriffskriegs Armeniens gegen Aserbaidschan schwerwiegende Straftaten begangen haben. Dieser Krieg wurde unter direkter Leitung und aktiver Beteiligung hochrangiger Vertreter des armenischen Staates geplant, zentral organisiert und durchgeführt. Zu den verantwortlichen Hauptakteuren zählen unter anderem Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch und Melkonian Monte Charles. Sie sollen dabei auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Befehle sowie durch materielle, technische und personelle Unterstützung gehandelt haben – mit direkter Kontrolle durch staatliche Organe, Streitkräfte und illegale bewaffnete Gruppen Armeniens.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, sich aktiv an den Verbrechen der armenischen Regierung sowie der sogenannten „Republik Bergkarabach“ und deren bewaffneten Formationen beteiligt zu haben. Zu den Beschuldigten gehören unter anderem: Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan und Melikset Pashayan.

Die Anklagepunkte sind vielfältig und schwerwiegend. Sie umfassen unter anderem folgende Artikel des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan:

∙ Artikel 100 – Führen eines Angriffskrieges

∙ Artikel 102 – Angriffe auf international geschützte Personen/Einrichtungen

∙ Artikel 103 – Völkermord

∙ Artikel 105–107, 109–110 – Ausrottung, Zwangsumsiedlung, Verfolgung, gewaltsame Einführung

∙ Artikel 112–115, 116, 118 – Freiheitsberaubung, Folter, Kriegsverbrechen, Plünderung

∙ Artikel 120 – Vorsätzlicher Mord

∙ Artikel 192, 214, 214-1 – Illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung

∙ Artikel 218, 228, 270-1 – Bildung krimineller Vereinigungen, illegaler Waffenbesitz, Gefährdung der Luftsicherheit

∙ Artikel 277, 278, 279 – Attentate auf Amtsträger, gewaltsame Machtübernahme, Bildung illegaler bewaffneter Gruppen

 

 

 

 

