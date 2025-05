Brasilien: Wohl ältester Mensch der Welt im Alter von 116 Jahren gestorben

Baku, 1. Mai, AZERTAC

Der älteste Mensch der Welt, die Brasilianerin Inah Canabarro Lucas, ist tot. Die Nonne verstarb am Mittwoch im Alter von genau 116 Jahren und 326 Tagen, wie Lucas’ Orden in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegro mitteilte. Lucas war am 8. Juni 1908 in Südbrasilien geboren worden.

Lucas war im Alter von 110 Jahren vom kürzlich verstorbenen Papst Franziskus gesegnet worden. Sie war nach der 2023 im Alter von 118 Jahren verstorbenen französischen Nonne Lucile Randon die zweitälteste Geistliche der Welt.

Lucas galt laut der US-Organisation Gerontological Research Group (GRG) und der Datenbank LongeviQuest seit Ende Dezember als ältester Mensch der Welt. Sie hatte die ebenfalls 116 Jahre alte Japanerin Tomiko Itooka abgelöst.

GRG und LongeviQuest zufolge ist mit Lucas’ Tod die Engländerin Ethel Caterham der älteste Mensch der Welt. Die 115-Jährige lebt demnach im südlich von London gelegenen Surrey.