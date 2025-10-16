Britischer Forscher: Arbeiten in Karabach sind ein Modell für die ganze Welt
Baku, 16. Oktober, AZERTAC
Die Wiederaufbau- und Renovierungsarbeiten in Karabach sollten nicht nur als Erfolg eines Landes, sondern als vorbildliches Modell für die ganze Welt betrachtet werden.
Dies erklärte der britische Forscher und Schriftsteller Graham Wilson während einer Podiumsdiskussion zum Thema „Wiederbelebung Karabachs im Kontext moderner Kommunikation und Berichtserstattung“, die vom Karabach-Wiederbelebungsfonds organisiert wurde.
Wilson betonte, dass die Wiederbelebung Karabachs ein Beispiel sei, das nicht nur für Aserbaidschan, sondern für die ganze Welt lehrreich ist: „Dies betrifft nicht nur Aserbaidschan und Karabach, sondern ist ein Modell für die ganze Welt, ein Beispiel dafür, was starke nationale Führung und die Einheit des Volkes bewirken können.“
Darüber hinaus hob der britische Forscher die wichtige humanitäre Bedeutung der internationalen Initiativen von Präsident Ilham Aliyev zur Minensicherheit hervor.
„Indem der Präsident dieses Thema nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene anspricht, erfüllt er eine sehr wichtige humanitäre Mission. Die Berichte aserbaidschanischer Journalisten tragen dazu bei, dieses Thema weltweit besser zu verstehen“, fügte er hinzu.
