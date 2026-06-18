BTC-Pipeline transportiert über 10,5 Millionen Tonnen Öl von Januar bis Mai

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Im Zeitraum Januar bis Mai ist das Volumen des über die wichtigsten aserbaidschanischen Ölpipelines transportierten Öls um 31,6 Prozent zurückgegangen und belief sich auf insgesamt 10.556.400 Tonnen.

Dies teilte das Staatliche Statistische Komitee mit. Demnach erfolgten 76,8 Prozent des gesamten Transports über die Hauptexportpipeline Baku–Tiflis–Ceyhan (BTC).

Von dem über die BTC-Pipeline transportierten Öl stammten 82,4 Prozent aus aserbaidschanischer Produktion, während 17,6 Prozent aus Turkmenistan und Kasachstan geliefert wurden.