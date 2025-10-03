Buch „50 Jahre nach Äkinchi“ auf der XI. Internationalen Buchmesse in Baku präsentiert

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen der XI. Internationalen Buchmesse in Baku wurde das Buch „50 Jahre nach Äkinchi“ vorgestellt, das vom Aserbaidschanischen Presserat herausgegeben wurde. Die Publikation ist dem 150-jährigen Jubiläum der nationalen Presse gewidmet und bietet bibliografische Informationen über Zeitungen und Zeitschriften, die seit 1875 in Aserbaidschan erschienen sind.

Das Buch wurde auf per Dekret von Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht.

An der Präsentation nahmen unter anderem der Vorsitzende des Presserates Raschad Majid, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC, Vugar Aliyev, der Redakteur des Buches Elschan Aliyev sowie weitere prominente Vertreter der Medienlandschaft teil.

Der Autor des Buches ist Verdienter Kulturschaffende Müsallim Hasanov.

Raschad Majid überreichte Vugar Aliyev als Zeichen des Dankes ein Exemplar des Buches.