Buch „50 Jahre nach Äkinchi“ auf der XI. Internationalen Buchmesse in Baku präsentiert
Baku, 3. Oktober, AZERTAC
Im Rahmen der XI. Internationalen Buchmesse in Baku wurde das Buch „50 Jahre nach Äkinchi“ vorgestellt, das vom Aserbaidschanischen Presserat herausgegeben wurde. Die Publikation ist dem 150-jährigen Jubiläum der nationalen Presse gewidmet und bietet bibliografische Informationen über Zeitungen und Zeitschriften, die seit 1875 in Aserbaidschan erschienen sind.
Das Buch wurde auf per Dekret von Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht.
An der Präsentation nahmen unter anderem der Vorsitzende des Presserates Raschad Majid, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC, Vugar Aliyev, der Redakteur des Buches Elschan Aliyev sowie weitere prominente Vertreter der Medienlandschaft teil.
Der Autor des Buches ist Verdienter Kulturschaffende Müsallim Hasanov.
Raschad Majid überreichte Vugar Aliyev als Zeichen des Dankes ein Exemplar des Buches.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt zu
- [13:28]
GUS-Spiele: Erste Medaillengewinner im Trampolinturnen stehen fest
- 02.10.2025 [21:03]
GUS-Spiele: Sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale
- 02.10.2025 [20:41]
Aserbaidschanisches Badminton-Team belegt dritten Platz bei den GUS-Spielen
- 02.10.2025 [20:36]
Aserbaidschan und Japan führen politische Konsultationen durch
- 02.10.2025 [20:08]
3. GUS-Spiele: Medienvertreter besuchen Schuscha und Khankendi im Rahmen
- 02.10.2025 [18:22]
Aserbaidschanisches Schwimmteam gewinnt 13 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen
- 02.10.2025 [17:51]
Tote bei Messerangriff auf Synagoge bei Manchester
- 02.10.2025 [17:28]
Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ
- 02.10.2025 [16:09]
Champions League: FC Barcelona setzt seine PSG-Krise fort
- 02.10.2025 [15:10]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Gold
- 02.10.2025 [13:39]
12.000 Jahre alte Felsmalereien in Saudi-Arabien entdeckt
- 02.10.2025 [12:42]
Preis für Azeri Light gesunken
- 02.10.2025 [12:13]
Weltmarkt: Ölpreise gestiegen
- 02.10.2025 [10:38]
Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut
- 01.10.2025 [20:40]
Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen
- 01.10.2025 [20:27]
Azerenerji und Masdar besprechen Projekte in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [20:15]
Baku wird Gastgeber des D-8-Dialogs zu Klima und Städten sein
- 01.10.2025 [20:03]
Aserbaidschanische Schützen schließen 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen
- 01.10.2025 [19:38]
Nike rechnet mit Kosten von 1,5 Milliarden Dollar
- 01.10.2025 [18:22]
Steigende Opferzahlen nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen
- 01.10.2025 [17:22]
11. Internationale Buchmesse Baku im Baku Expo Center eröffnet
- 01.10.2025 [16:35]
Präsident Sergio Mattarella beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [14:26]
Präsident Sergio Mattarella besucht Märtyrerallee in Baku
- 01.10.2025 [13:04]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silbermedaille
- 01.10.2025 [11:39]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 01.10.2025 [10:58]
Fotoausstellung in Paris zeigt Minenopfer Aserbaidschans
- 01.10.2025 [10:40]
GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützen gewinnen weitere Bronzemedaille
- 30.09.2025 [19:35]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schütze gewinnt Silber
- 30.09.2025 [19:27]
Weitere aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen
- 30.09.2025 [19:19]