Bundesministerin Baerbock: Frauen und Kinder leiden am meisten unter Auswirkungen der Klimakrise, 14 mal mehr als Männer

Baku, 22. November, AZERTAC

„Der allerbeste Schutz für die allermeisten Staaten auf dieser Welt ist, uns gemeinsam in voller Verantwortung dessen, dass starke Schultern mehr leisten, der Klima und Sicherheitsherausforderung unserer Zeit zu stellen. Dafür braucht es alle Staaten über Kontinente hinweg, dafür braucht es Klimabrücken, dafür braucht es auch als eine deutsche weibliche Vertreterin, alle Menschen auf dieser Welt, Frauen und Männer. Deswegen war nicht nur ich gestern etwas irritiert, sondern eine große Gruppe von weiblichen Delegationsleiterinnen, dass wir feststellen mussten, dass ausgerechnet rund um den Gender Day manche plötzlich den Einfall haben, ob denn diese Frauenfrage über überhaupt noch so wichtig ist“ sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, auf einer Pressekonferenz in Baku.

„Ich kann nur eines sagen, gerade auch aus den härtesten Verhandlungen in dieser Zeit um Leben und Tod, um Krieg und Frieden. Frieden schafft man nur, wenn es Frieden für alle ist.

Wenn Frauen bei Friedensverhandlungen nicht am Tisch sitzen, dann halten Friedensverträge meistens nicht sehr länger. Und das gleiche gilt auch für die Klimakrise.

Frauen und Kinder leiden am meisten unter den Auswirkungen der Klimakrise, nämlich 14 mal mehr als Männer.

Aber Frauen leisten auch den wichtigsten Beitrag dazu, dass Klimapolitik und dass vor allen Dingen das Zusammendenken von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz, aber vor allen Dingen von Entwicklung, menschlicher und ökonomischer Entwicklung vor Ort funktioniert. Und deswegen möchte ich auch hier deutlich machen, wir werden einen Backlash nicht nur nicht mitmachen mit Blick auf die Frage von Klimagerechtigkeit und Gender Equality auf dieser Klimakonferenz, sondern es ist unser stärkster Antrieb dessen, dass Klimaschutz nur mit allen und für alle Menschen auf dieser Welt funktioniert. In diesem Sinne wird es jetzt noch etwas rucklig werden, sicherlich in den nächsten Stunden. Wir brauchen das, was man im Basketball jetzt einen Dreier nennen würde, oder es geht halt in eine Verlängerung. Wir sind gespannt, was es am Ende wird, aber klar ist, bis zum Ende werden wir alles dafür geben, dass wir dieser Verantwortung auch auf dieser COP gerecht werden, der wir schuldig sind“, so Baerbock.