Bürgermeisterin von Irpin: Mit Unterstützung Aserbaidschans nahmen Lyzeum und Poliklinik Arbeit wieder auf

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Aserbaidschan nimmt einen besonderen Platz im Herzen der Stadt Irpin ein“, sagte die Sekretärin des Stadtrats von Irpin und amtierende Bürgermeisterin, Angela Makeeva, bei einer Veranstaltung im Rahmen des WUF13.

Sie erklärte, dass dank der Unterstützung des aserbaidschanischen Staates das Lyzeum „Linguist“ sowie die städtische Poliklinik in Irpin ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten.

Makeeva verwies zudem darauf, dass in Irpin ein Park und eine Schule nach Zarifa Aliyeva benannt sind.