Baku, 25. September, AZERTAC

Chinas Staatschef Xi Jinping hat das international mit Spannung erwartete Klimaziel seines Landes verkündet: Bis 2035 sollen die Netto-Treibhausgasemissionen in der gesamten chinesischen Wirtschaft “um sieben bis zehn Prozent gegenüber dem Höchststand reduziert werden”, sagte Xi am Mittwoch in einer per Video übertragenen Rede bei einem Klimagipfel am Rande der Uno-Generaldebatte in New York. Wann genau dieser Peak erreicht werde, sei noch unklar, dies könne aber in diesem Jahr der Fall sein.

China ist der weltweit größte Verursacher von Treibhausgasen, gefolgt von den USA. Bislang hatte Peking noch nie ein kurz- oder mittelfristiges Klimaziel ausgegeben, sondern lediglich angekündigt, bis 2060 klimaneutral werden zu wollen und vor 2030 den Höchststand bei den Treibhausgasemissionen hinter sich zu lassen. Dank des Aufschwungs der Solarenergie und der Elektromobilität scheint die Volksrepublik dieses Ziel im Jahr 2025 erreichen zu können.

Treibhausgase beschleunigen nach Angaben von Wissenschaftlern den Klimawandel und tragen zur Zunahme extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen bei, wie AZERTAC unter Berufung auf Spiegel berichtete.

Sein Land werde “alle Anstrengungen unternehmen, um es besser zu machen”, sagte der chinesische Staatschef. “Der grüne und kohlenstoffarme Wandel” sei “der Trend unserer Zeit”, sagte Xi. “Auch wenn einige Länder dagegen vorgehen, muss die internationale Gemeinschaft den Kurs halten”, fügte er hinzu.