China wird im APEC-„China-Jahr“ seine Öffnung auf hohem Niveau weiter ausbauen: Chinesischer Außenminister

Baku, 17. Juni, AZERTAC

China werde seine Öffnung auf hohem Niveau weiter ausbauen und Entwicklungsmöglichkeiten mit Ländern weltweit teilen, da dieses Jahr den Beginn des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) des Landes markiere, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Mittwoch.

Wang, ebenfalls Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, äußerte sich entsprechend auf einer Pressekonferenz zu einem Weißbuch mit dem Titel „Gerechtere und ausgewogenere globale Governance: Chinas Grundsätze, Vorschläge und Maßnahmen“.

China, Gastgeber des Treffens der APEC-Wirtschaftsführer im Jahr 2026, werde den Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft weiter vorantreiben, um dem Frieden und der Entwicklung in der asiatisch-pazifischen Region sowie weltweit neue Impulse zu verleihen, sagte Wang. (Xinhua)