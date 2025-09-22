Chinesische Botschafterin: China unterstützt Mittlerem Korridor durch Aserbaidschan und Sangesur-Korridor

Baku, 22. September, AZERTAC

„Chinas wirtschaftliches Potenzial sichert sein Wachstum. Durch den Export unserer neuen Technologien wollen wir zur Entwicklung unserer Partner beitragen und die gegenseitige Zusammenarbeit fortsetzen. In diesem Zusammenhang setzen wir umfangreiche Maßnahmen um. Aserbaidschan ist dabei ein enger Partner und Freund Chinas“, sagte Lu Mei, Botschafterin der Volksrepublik China in Aserbaidschan, in ihrer Rede beim Ersten Internationalen Investitionsforum in Baku.

Die Botschafterin wies darauf hin, dass während des Besuchs des Präsidenten Aserbaidschans in China am 3. September wichtige Vereinbarungen getroffen wurden.

„Diese Abkommen haben die Grundlage für eine zukünftige, erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern geschaffen. China unterstützt die Umsetzung des Mittleren Korridors durch Aserbaidschan, einschließlich seines strategisch bedeutenden Teilstücks – des Sangesur-Korridors.

China verfügt über bedeutende Produktions- und Exportkapazitäten, weshalb der Zugang zu globalen Märkten entscheidend ist. In diesem Zusammenhang unterstützen wir Transitprojekte. Der Mittlere Korridor ist weiterhin in Betrieb, und wir sind optimistisch hinsichtlich seiner künftigen Entwicklung“, so die Botschafterin.