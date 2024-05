Chodschali: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva inspizieren nach Renovierung in 15 Mehrfamilienhäusern geschaffene Bedingungen

Chodschali, 28. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Arzu Aliyeva haben sich am Dienstag, dem 28. Mai mit den Bedingungen vertraut gemacht, die nach der Renovierung und dem Wiederaufbau von 15 Mehrfamilienhäusern in der Stadt Chodschali geschaffen worden sind.