COP29: Beschluss zur Aufnahme der Arbeit des Fonds zur Bewältigung von Klimaschäden gefasst

Baku, 23. November, AZERTAC

In Baku ist eine historische Entscheidung getroffen worden. Auf der Klimakonferenz COP29 wurde ein Beschluss zur Aufnahme der Arbeit des Fonds zur Bewältigung von Klimaschäden („Loss and Damage“) gefasst, auf den Entwicklungsländer, darunter kleine Inselstaaten, am wenigsten entwickelte und afrikanische Staaten, sehnsüchtig warten. Dies steht im Einklang mit der Meinung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dass die Bewältigung der durch die Folgen des Klimawandels verursachten Klimaschäden für kleine Inselstaaten eine Priorität der COP29-Präsidentschaft darstellt.

Die Gründung des Fonds zur Bewältigung von Klimaschäden wurde auf der COP27 in Ägypten beschlossen. Ziel des Fonds ist es, den Ländern, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, finanzielle Unterstützung zu gewähren.