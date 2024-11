COP29: Leyla Aliyeva nimmt an Diskussionen über Entwicklung der Umweltkompetenz junger Menschen teil

Baku, 18. November, AZERTAC

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin und Leiterin der Öffentlichen Vereinigung IDEA nahm ebenfalls an Diskussionen zum Thema „Investition in Bildung für Klimaresilienz: Förderung und Entwicklung der Umweltkompetenz“ teil. Die Veranstaltung wurde im Rahmen der COP29 von der International Union for Conservation of Nature (deutsch Internationale Union zur Bewahrung der Natur-IUCN) und der Öffentlichen Vereinigung IDEA organisiert.

Bei ihrer Rede betonte Leyla Aliyeva die entscheidende Rolle der Jugend bei der Bewältigung ökologischer Herausforderungen und der Bekämpfung des Klimawandels auf globaler Ebene. Sie betonte, zugleich die Notwendigkeit, jungen Menschen durch Umweltbildung, Sensibilisierungskampagnen und internationale Plattformen mehr Möglichkeiten zum Austausch von Wissen und Erfahrungen zu bieten.

Leyla Aliyeva sprach von den Projekten und Initiativen, die von der IDEA umgesetzt werden. Sie sprach von Bemühungen, die darauf abzielen, junge Menschen in den Klimaschutz einzubeziehen und eine verantwortungsvolle Einstellung zur Natur zu fördern. Sie gab Einblicke in Öko-Camps, Sensibilisierungskampagnen, Dokumentarfilme und deren positive Ergebnisse.

Leyla Aliyeva erinnerte daran, dass die IDEA seit 2014 Mitglied der IUCN ist und mit dieser Union enge zusammenarbeite. Sie machte auf die Rolle internationaler Solidarität und Zusammenarbeit bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und gesunden Zukunft und der Heranbildung einer umweltbewussteren jungen Generation.

Weitere Redner bei der Veranstaltung waren Emin Amrullayev, Aserbaidschans Minister für Wissenschaft und Bildung; Grethel Aguilar, Generaldirektorin der IUCN; Bryce Coon, Bildungsdirektor bei EARTHDAY.ORG; und Janina Guevara, eine junge Öko-Aktivistin, die das Programm „#Decarbonize“ des Center for Global Education (deutsch Zentrum für Internationale Bildung -CIE) vertritt. Sie tauschten Meinungen zum Thema aus und betonten die Bedeutung von Umweltkompetenz.