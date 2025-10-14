COP29-Präsidentschaft stellt Aktualisierung der Roadmap „Von Baku nach Belém – 1,3 Billionen Dollar“ vor

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

„Der aserbaidschanische stellvertretende Außenminister und Hauptverhandlungsführer der COP29, Yaltschin Rafiyev, präsentierte gemeinsam mit der künftigen COP30-Präsidentschaft die Aktualisierung der Roadmap zur “Baku bis Belém“- 1,3 Billionen US-Dollar, die während der COP29 in Baku gestartet wurde“, teilte die COP29-Präsidentschaft auf X mit.

Die Mitglieder der COP29-Präsidentschaft nehmen derzeit am Pre-COP30-Treffen in Brasília teil.

„Die Präsidentschaften betonten den inklusiven Charakter des Konsultationsprozesses mit allen Interessengruppen, um eine Roadmap zu erarbeiten, die praktische Maßnahmen zur Erhöhung der Klimafinanzierung für Entwicklungsländer auf mindestens 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr bis 2035 beinhaltet“, hieß es.