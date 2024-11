COP29: Professor David Kreamer hält internatinoale Zusammenarbeit bei Kampf gegen Klimawandel für wichtig

Baku, 20. November, AZERTAC

„Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserressourcen sind in vielen Ländern offensichtlich, und die Lösung dieser Herausforderungen hängt in hohem Maße von einer engen internationalen Zusammenarbeit ab“, sagte Professor David Kreamer, Präsident der International Association of Hydrogeologists (IAH), in einem Interview mit AZERTAC.

Kreamer betonte die Bedeutung des Informationsaustauschs und der Überwachung der Wassermenge und -qualität als Teil gemeinsamer Bemühungen. „Auch soziale Gerechtigkeit muss priorisiert werden“, bemerkte er. „Viele Menschen in Entwicklungsländern setzen sich für Fairness ein, da sie nicht wollen, dass die Maßnahmen reicherer Nationen ärmeren Ländern weitere Schwierigkeiten bereiten.“

Was die Klimakonferenz COP29 in Baku betrifft, betonte Professor David Kreamer, es sei wichtig unterschiedliche Perspektiven zu verstärken und ein größeres Bewusstsein für globale Forderungen nach Wasserschutz und -erhaltung zu schaffen. Er lobte die Interaktion zwischen Teilnehmern aus verschiedenen Nationen und äußerte sich optimistisch über die positiven Ergebnisse eines solchen Austauschs auf der Konferenz.