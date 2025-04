David Babayan: Arayik Harutyunyan, Ruben Vardanyan und ich lehnten Integration armenischer Einwohner in aserbaidschanische Gesellschaft ab

Baku, 7. April, AZERTAC

Im laufenden Prozess am Militärgericht in Baku am 7. April gab der Angeklagte David Babayan zu, dass er sich gegen die Integration der armenischen Einwohner, die in den ehemals besetzten Gebieten lebten, in die aserbaidschanische Gesellschaft aussprach.

Babayan bezeichnete die Integration als undurchführbar und erklärte, dass auch andere Angeklagte – darunter Arayik Harutyunyan, Ruben Vardanyan und andere sogenannte “Beamte“ des separatistischen Regimes – die Idee ablehnten.

“Keiner der “Beamten“ sah Perspektiven für eine Integration“, fügte er hinzu.

Der Prozess gegen armenische Staatsbürger, die beschuldigt werden, zahlreiche Kriegsverbrechen, schwere Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit begangen, einen Völkermord verübt, einen Angriffskrieg vorbereitet und durchgeführt, das Kriegsrecht und den Kriegsbrauch verletzt sowie Terroranschläge verübt, den Terrorismus finanziert, die Macht gewaltsam übernommen und viele weitere schwere Verbrechen begangen zu haben, wird fortgesetzt.