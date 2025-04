David Babayan: Websites der ”Organisationen” des sogenannten Regimes in besetzten Gebieten wurden mit ”.am”-Domain Armeniens registriert

Baku, 7. April, AZERTAC

Im laufenden Prozess am Militärgericht in Baku am 7. April beantwortete der Angeklagte David Babayan Fragen der Staatsanwälte und erklärte, dass die Websites der ”Organisationen“ des sogenannten Regimes in den ehemals besetzten Gebieten Aserbaidschans mit der ".am"-Domain Armeniens registriert worden seien.

Babayan sagte, dass armenische Einwohner der ehemals besetzten Gebiete Aserbaidschans in die Gewährleistung der Sicherheit dieser Websites involviert waren, das heißt, sie hätten das Recht, in die Operationen der Websites der Republik Armenien einzugreifen.

Der Prozess gegen armenische Staatsbürger, die beschuldigt werden, zahlreiche Kriegsverbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit begangen, einen Völkermord verübt, einen Angriffskrieg vorbereitet und durchgeführt, das Kriegsrecht und den Kriegsbrauch verletzt sowie Terroranschläge verübt, den Terrorismus finanziert, die Macht gewaltsam übernommen und viele weitere schwere Verbrechen begangen zu haben, läuft weiter.