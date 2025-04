Davit Ishkhanyan gibt Erklärung zur Rolle des ehemaligen armenischen Präsidenten Sersch Sargsjan im Ersten Karabach-Krieg ab

Baku, 3. April, AZERTAC

Der Prozess gegen armenische Staatsbürger, die dessen beschuldigt werden, zahlreiche Kriegsverbrechen, schwere Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit begangen, einen Völkermord verübt, einen Angriffskrieg vorbereitet und durchgeführt, das Kriegsrecht und den Kriegsbrauch verletzt sowie Terroranschläge verübt, den Terrorismus finanziert, die Macht gewaltsam übernommen und viele weitere schwere Verbrechen begangen zu haben, wird fortgesetzt.

Während des laufenden Prozesses am Militärgericht in Baku am 3. April beantwortete der Angeklagte Davit Ishkhanyan Fragen der Staatsanwälte und erklärte, dass die sogenannte “Armee“ des Regimes vom “Selbstverteidigungskomitee“ kontrolliert wurde.

Ishkhanyan bemerkte: „Die Führer waren Sersch Sargsjan und Samvel Babayan. Allerdings kann ich nichts über den Verwaltungsmechanismus sagen“.