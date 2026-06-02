„Der kleine Prinz“ im Musiktheater von Baku aufgeführt – Leyla Aliyeva und Alona Aliyeva unter Besuchern

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Im Aserbaidschanischen Staatlichen Akademischen Musiktheater wurde am Internationalen Kindertag die Inszenierung „Der kleine Prinz“ nach dem weltberühmten Werk von Antoine de Saint-Exupéry aufgeführt.

Die Aufführung wurde von Leyla Aliyeva und Alona Aliyeva besucht.

Die Bühnenfassung richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene und verbindet Unterhaltung mit einer tiefen inhaltlichen Botschaft. Die Inszenierung wurde 2019 mit Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung erstmals auf die Bühne gebracht.

Die Regie führte Volkskünstlerin Jannat Salimova, die Bühnenfassung stammt von Ilgar Fahmi, die Musik von Ruslan Aghababayev und das Bühnenbild von Maryam Alakbarli. In der Produktion wirkten zudem zahlreiche Schauspieler und Ballettkünstler des Theaters mit.

Eine besondere Rolle übernahm der Kinderdarsteller Eljan Kalbiyev, der den „Kleinen Prinzen“ verkörperte.