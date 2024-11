Deutsche Außenministerin: Unsere Ambition ist und bleibt, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen

Baku, 21. November, AZERTAC

„Sollte die USA nun klimapolitisch eine Rolle rückwärts machen, dann ist definitiv unsere europäische Antwort auf "America First" ein deutliches "Europe United", und zwar "für mehr Klimaschutz, den Green New Deal, aber vor allen Dingen auch für Klimainvestitionen auf unserem Kontinent". Die Ambition ist und bleibe, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen.

Denn es ist vollkommen klar, zukünftige Wirtschaftskraft entscheidet sich vor allem auch daran, wer mit den Grünen, wer mit der grünen Transformation am schnellsten vorankommt. Und das bedeutet nicht, diese Transformation gegen andere Staaten oder Kontinente zu denken. Denn auch hier wir sind am stärksten, wenn wir es gemeinsam angehen“. Das sagte die deutsche Bundesministerin Annalena Baerbock auf ihrer heutigen Pressekonferenz im Rahmen der Klimakonferenz COP 29 in Baku.

„Wohlstand und Transformation, das ist das Gute in diesen schwierigen Zeiten. Sie greifen Hand in Hand. Daher werden wir auch Investitionen zur grünen Transformation an anderen Orten dieser Welt weiter erhöhen. Wir haben das als Bundesrepublik Deutschland mit unseren nationalen Klimapartnerschaften gemacht. Wir haben das aber auch mit anderen Partnern zusammen mit den Just Energy Transition Partnerschaften gemacht, wo wir bereits jetzt mit anderen Ländern zusammen weltweit investieren“, fügte sie hinzu.