Deutschland gibt eine Milliarde für Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose, Malaria

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Deutschland wird für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria in den kommenden drei Jahren eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen.

Das teilte Entwicklungsministerin Alabali Radavon in Berlin mit. Der Kampf gegen die großen Infektionskrankheiten sei nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, sondern ein Gebot der Vernunft. Krankheitserreger breiteten sich überall dort aus, wo es an Vorsorge, Medikamenten und medizinischer Versorgung fehle.

Der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria hat nach Angaben des deutschen Entwicklungsministeriums seit seiner Gründung 2002 rund 70 Millionen Menschenleben gerettet.