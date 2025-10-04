Direktor der Internationalen Buchmesse von Doha besucht Stand von AZERTAC

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen der 11. Internationalen Buchmesse von Baku besuchte der Direktor der Internationalen Buchmesse von Doha, Jassim Ahmed Al-Buainain, den Stand von AZERTAC im im Baku Expo Center.

Er überreichte AZERTAC wertvolle Werke, die die katarische Kultur widerspiegeln, speziell für die Messe vorbereitet und aus dem Arabischen ins Aserbaidschanische übersetzt.

„Ich freue mich sehr, zur Buchmesse in Aserbaidschan eingeladen worden zu sein. Wir sind stolz darauf, Katar hier zu vertreten. Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Katar entwickeln sich kontinuierlich weiter. Wir fördern den interkulturellen Dialog. Im April haben wir die Katar-Woche in Baku organisiert. Solche Veranstaltungen tragen zur Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern bei. Ich möchte das große Interesse des aserbaidschanischen Volkes an der katarischen Kultur hervorheben. Wir übersetzen regelmäßig arabische Bücher ins Aserbaidschanische und aserbaidschanische Bücher ins Arabische“, betonte Jassim Ahmed Al-Buainain.