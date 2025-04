Dokumente im Zusammenhang zum Abschuss aserbaidschanischen Hubschraubers durch armenische Einheiten vor Gericht untersucht

Baku, 24. April, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 24. April, wurde der Gerichtsprozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Lyova Mnatsakanyan sowie weitere Personen fortgesetzt.

Die Angeklagten werden beschuldigt, zahlreiche schwere Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk begangen zu haben. Dazu zählen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit, Völkermord, die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Kriegsbräuche, Terrorakte, Finanzierung von Terrorismus, die gewaltsame Machtübernahme sowie zahlreiche weitere Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens.

Die Verhandlung fand unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin.

Zur Wahrung der Verfahrensrechte wurde jedem Angeklagten ein Dolmetscher in seiner jeweiligen Muttersprache sowie ein Verteidiger zur Verfügung gestellt.

An der Verhandlung nahmen die Angeklagten und ihre Rechtsanwälte, eine Gruppe von geschädigten Personen bzw. deren Rechtsnachfolger sowie Staatsanwälte teil.

Zunächst wurden im Gericht Dokumente zu Vorfällen vor der Besetzung von Schuscha geprüft. Der erste protokollierte Vorfall ereignete sich am 13. und 14. Dezember 1989; nachfolgende Ereignisse wurden in den folgenden Jahren registriert.

Laut den von den Staatsanwälten geprüften Dokumenten wurde vor der Besatzung die Stadt Schuscha und umliegende Dörfer wiederholt mit verschiedenen Waffen, einschließlich Raketen und Artillerie, von den armenischen Streitkräften beschossen. Dabei wurden ethnische Aserbaidschaner getötet, verletzt oder gefangen genommen.

Außerdem wurden die Wasserleitungen und Hochspannungsstromleitungen von Dörfern, in denen Aserbaidschaner lebten, von den armenischen Streitkräften zerstört. Zivilobjekte, Häuser, Autos und anderes Eigentum wurden erheblich beschädigt.

Im Zusammenhang mit diesen Vorfällen wurden damals Strafverfahren eingeleitet.

Zu den genannten Vorfällen gehören die als Massaker von Malibeyli und Guschtschular bekannten Ereignisse, bei denen Zivilisten massenhaft getötet und beide Dörfer besetzt wurden.

Ein weiteres im Gericht geprüftes Protokoll betrifft den Vorfall am 4. April 1991, als während eines Fluges ein Hubschrauber im Dorf Göytala im Bezirk Schuscha unter Beschuss genommen wurde. An diesem Tag, zwischen 12 und 13 Uhr, wurde ein Hubschrauber des Innenministeriums Aserbaidschans mit Abgeordneten an Bord beim Flug über das Dorf Göytala im Bezirk Schuscha aus dem armenischen Dorf Eksaok beschossen. Der Hubschrauber wurde beschädigt und stürzte bei einer Notlandung in Turschsu nieder, wobei er in Brand geriet und einige Passagiere verletzt wurden.

Im Verlauf der gerichtlichen Untersuchungen wurden zahlreiche Dokumente geprüft, die die systematischen Angriffe und Gräueltaten der armenischen Streitkräfte gegen die Stadt Schuscha und umliegende Dörfer vor der Besetzung belegen. Diese Raketen- und Artillerieangriffe führten zu zahlreichen Toten, Verletzten und Geiselnahmen unter der aserbaidschanischen Zivilbevölkerung.

Darüber hinaus wurden zivile Einrichtungen wie Wasserleitungen, Hochspannungsleitungen sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen gezielt zerstört. Auch private Wohnhäuser, Fahrzeuge und andere Eigentümer wurden erheblich beschädigt. Wegen vieler dieser Vorfälle wurden zu der Zeit strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Besonders hervorzuheben sind die Massaker von Malibeyli und Guschtschular, bei denen zahlreiche Zivilisten ermordet und die beiden Dörfer gewaltsam besetzt wurden.

Die Erklärung und das andere protokollierte Dokument betreffen den Vorfall des Abschusses eines Passagierhubschraubers am 28. Januar 1992. Man teilte mit, dass der Hubschrauber des Typs “Mİ-8T” mit der Nummer 24137 der Fluggesellschaft „AZALPANX“ Zabrat der zivilen Luftfahrtgesellschaft „AZAL“ der Republik Aserbaidschan, der auf dem Weg von Aghdam nach Schuscha war, über das Gebiet des Dorfes Karkijaan bei der Stadt Khankendi von den armenischen Streitkräften mit Raketen beschossen. Der Hubschrauber stürzte in der Nähe des Dorfes Khalafli im Bezirk Schuscha ab, nachdem er auf einem unbefestigten Weg in das Dorf Gaybali aufschlug, wo er explodierte. Bei diesem Vorfall kamen alle 42 Insassen ums Leben, darunter 3 Besatzungsmitglieder und 39 Passagiere. Protokolle, die die Untersuchung des Unfallorts und der Leichen beinhalten, zeigen, dass die Leichname der Insassen bei der Explosion des Hubschraubers verbrannt und zerrissen aufgefunden wurden. Vom Unfallort wurden Trümmerteile entfernt. Die Explosion führte zum Tod von 42 Personen.

Später erklärte der Geschädigte Elchan Alakbarov in seiner Aussage, dass er in der Milizabteilung von Schuscha tätig war und die Ereignisse sowohl vor der Besatzung als auch während der Besatzung gesehen habe.

Elkhan Alakbarov berichtete, dass am 20. September 1988 aufgrund der Gebietsansprüche Armeniens gegen Aserbaidschan in der Stadt Schuscha eine Ausgangssperre verhängt wurde. Auf die Fragen des leitenden Assistenten des Generalstaatsanwalts, Vusal Aliyev, antwortete er folgendermaßen: „Zu verschiedenen Zeiten hatten wir bei unseren Reisen nach Aghdam und bei der Kommunikation mit anderen Regionen große Probleme. Auf der Straße wurden wir mit Steinen beworfen. Auch mein verstorbener Vater wurde im Bus mit einem Stein am Kopf getroffen, wodurch er möglicherweise starb“.

Er erklärte weiter, dass Schuscha besonders aus den Richtungen Topkhana und Schushakend mit schwerer Artillerie angegriffen wurde: „Sie schossen mit Kanonen und feuerten Raketen vom Typ „Alazan“. Zum Beispiel wurde der Zivilist Farhadov Füzuli Aydın oglu in seinem Haus durch eine Rakete des Typs „Alazan“ getötet“.

Der Geschädigte berichtete auch von einem Angriff auf das Dorf Nabilər in Schuscha am 5. November 1991: „Der Dorfbewohner und Zivilist Vahid Sevindiyov wurde getötet. In diesem Gefecht erlitt ich eine schwere Schusswunde am Kopf. Ich blieb lange Zeit im Krankenhaus und kehrte später aus dem Krankenhaus in unsere Stadt zurück.“

In seiner Antwort auf Fragen vom stellvertretenden Staatsanwalt für Sonderaufgaben Tughay Rahimli erklärte er, dass bei einem weiteren Artilleriebeschuss auf Schuscha das Milizamt getroffen wurde und Milizionär Nizami Mammadov ums Leben kam: „Zwei weitere Milizionäre wurden verletzt. Einer der Verletzten, Sadig Hüseynov, erholte sich nicht und starb“.

Der Geschädigte erklärte, dass die Bevölkerung von Schuscha aufgrund des Zerreißens von Wasserleitungen und der Blockade von Straßen unter Wassermangel und Brotknappheit litt: „Von Ende 1989 bis Mai 1992 lebten wir ständig unter Beschuss“.

Bei der Schilderung der Besetzung von Schuscha sagte der Geschädigte, dass die armenischen Streitkräfte keinen Korridor für die Zivilbevölkerung bereitgestellt hätten, um die Stadt zu verlassen: „Wenn es einen Korridor gegeben hätte, wüsste ich es sicher. Es gab keinen Korridor. Die Bevölkerung verließ die Stadt unter großen Schwierigkeiten. Zum Beispiel starb eine Frau namens Firuze, als sie einen Hügel hinaufging, aufgrund eines Herzinfarkts“.

Der Zeuge Sahib Sariyev erklärte in seiner Aussage, dass er 1967 in Schuscha geboren wurde. Er sagte auch, dass er regelmäßig nach Khankendi gereist sei. Der Opferzeuge, der die Angeklagten benannte, erklärte: „Von denen, die dort sitzen, kannte ich persönlich Bako Sahakjan und Arkadi Ghukasyan. Ab September 1988 arbeiteten wir im Malibeyli-Pavillon in Khankendi. Diese Personen sind mit dem Ort gut vertraut. Am 17. September 1988 kamen sie mit Steinen, Holzstücken und Eisenstücken an die Malibeyli-Brücke. Unter ihnen sind auch diejenigen, die an diesem Prozess beteiligt waren. Wir blieben dort bis zum 17. September, dann gingen wir nach Schuscha. Wir schlossen das Restaurant endgültig, weil diese Leute es uns nicht ermöglichten. Zu dieser Zeit waren sie gut vorbereitet. Reiche Armenier aus dem Libanon, Syrien, Kanada und Frankreich schickten Geld. In Khankendi lebten Manutscharov, Direktor von „Karyer“, Nerimanyan, Direktor des Fleischkombinats, Badamyan, Direktor der Autobusstation, und Sehranyan, Direktor der Lampenfabrik; sie leiteten diese Leute“.

Der Zeuge berichtete auch von der illegalen Explosion einer Tankstelle, an der er gearbeitet hatte, durch armenische bewaffnete Gruppen. S. Sariyev erklärte, dass er am 112. Kilometer der Jevlakh-Latschin-Straße, auf der linken Seite der Straße, an der Tankstelle arbeitete, die sich auf dem Weg von Schuscha nach Latschin befand, und dass er zusammen mit Ilgar Aghalarov dort im Schichtdienst arbeitete. Der Zeuge sagte, dass er am 23. März 1990 gegen 20 Uhr die Tankstelle schloss und nach Schuscha fuhr. Am nächsten Morgen, gegen 07:00 Uhr, als er zur Tankstelle zurückkam, sah er dort Polizeibeamte und Feuerwehrleute. Zu diesem Zeitpunkt brannte an der Tankstelle ein A-76-Tankwagen, in dem Benzin im Wert von 15.000 Rubel gelagert war. Zudem bemerkte er, dass die Fenster des Waggons zerbrochen waren und ein Telefon im Wert von 95 Rubel, das sich im Waggon befunden hatte, verschwunden war.

Das Opfer Ilham Hasanov, der 1960 in Schuscha geboren wurde und dort lebte, erklärte, dass sein Bruder Rövschan Hasanov in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 1992 in Schuscha vermisst wurde.

„Zu dieser Zeit fielen die Bomben auf Schuscha wie Regen“, fügte er hinzu.

Das Opfer erklärte, dass er eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der N. Narimanov-Straße in Schuscha hatte, in der auch Möbelstücke zurückgeblieben waren.

Hikmat Zeynalov, der als Opferzeuge vernommen wurde, erklärte in seiner Aussage, dass er in Schuscha geboren wurde und seinen anderthalbjährigen Militärdienst in Armenien, in Etschmiadsin, abgeleistet hatte. Er sagte: „Ich war auch in anderen Regionen Armeniens. In Karabach lebten die Armenier gut. Sie führten ein gutes Leben. Sie hetzten die Menschen gegen die Aserbaidschaner auf, vergossen unser Blut und besetzten unser Land.“

H. Zeynalov lebte in einem zweigeschossigen Einfamilienhaus mit einem Garten in der M. H. Vazirov-Straße in Schuscha. Am 14. Mai 1992, als Chodschali und die Dörfer Mukhtarkend und Schuschakend beschossen wurden, traf eine brennbare Rakete sein Haus, was dazu führte, dass das Gebäude zusammenbrach und alles, einschließlich seiner Sachen, völlig verbrannte. Infolgedessen erlitt H. Zeynalov einen Schaden.

„Meine Mutter starb 2013 mit der Sehnsucht nach ihrer Heimat. Ich kann allem vergeben, aber den Tod meiner Mutter mit dieser Trauer kann ich nicht vergeben“, sagte das Opfer.

Die Opfer beantworteten Fragen der Staatsanwälte, der Vertreter der Opfer und der Verteidigung.

Sie baten das Gericht darum, die Angeklagten angemessen zu bestrafen.

Die nächste Gerichtsverhandlung im Verfahren gegen eine Gruppe von Personen armenischer Herkunft, die beschuldigt werden, zahlreiche Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk begangen zu haben, ist für den 25. April angesetzt.

Insgesamt fünfzehn Personen stehen vor Gericht. Sie sollen im Rahmen des Angriffskriegs Armeniens gegen Aserbaidschan schwerwiegende Straftaten begangen haben. Dieser Krieg wurde unter direkter Leitung und aktiver Beteiligung hochrangiger Vertreter des armenischen Staates geplant, zentral organisiert und durchgeführt. Zu den verantwortlichen Hauptakteuren zählen unter anderem Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch und Melkonian Monte Charles. Sie sollen dabei auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Befehle sowie durch materielle, technische und personelle Unterstützung gehandelt haben – mit direkter Kontrolle durch staatliche Organe, Streitkräfte und illegale bewaffnete Gruppen Armeniens.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, sich aktiv an den Verbrechen der armenischen Regierung sowie der sogenannten „Republik Bergkarabach“ und deren bewaffneten Formationen beteiligt zu haben. Zu den Beschuldigten gehören unter anderem:

Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan und Melikset Pashayan.

Die Anklagepunkte sind vielfältig und schwerwiegend. Sie umfassen unter anderem folgende Artikel des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan:

∙ Artikel 100 – Führen eines Angriffskrieges

∙ Artikel 102 – Angriffe auf international geschützte Personen/Einrichtungen

∙ Artikel 103 – Völkermord

∙ Artikel 105–107, 109–110 – Ausrottung, Zwangsumsiedlung, Verfolgung, gewaltsame Einführung

∙ Artikel 112–115, 116, 118 – Freiheitsberaubung, Folter, Kriegsverbrechen, Plünderung

∙ Artikel 120 – Vorsätzlicher Mord

∙ Artikel 192, 214, 214-1 – Illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung

∙ Artikel 218, 228, 270-1 – Bildung krimineller Vereinigungen, illegaler Waffenbesitz, Gefährdung der Luftsicherheit

∙ Artikel 277, 278, 279 – Attentate auf Amtsträger, gewaltsame Machtübernahme, Bildung illegaler bewaffneter Gruppen