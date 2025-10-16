Dokumente zu wirtschaftlichen und ökologischen Schäden durch armenische Besatzung vor Gericht geprüft VIDEO

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Der Gerichtsprozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Levon Mnatsakanyan sowie weitere Personen setzte sich am 16. Oktober fort, wie AZERTAC berichtete.

Die Angeklagten werden beschuldigt, zahlreiche schwere Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk begangen zu haben. Dazu zählen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit, Völkermord, die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Kriegsbräuche, Terrorakte, Finanzierung von Terrorismus, die gewaltsame Machtübernahme sowie zahlreiche weitere Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens.

Die Verhandlung fand unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin.

Die Angeklagten, ihre Anwälte, eine Gruppe von Opfern, deren Rechtsnachfolger und Vertreter sowie die Staatsanwälte waren bei der Verhandlung anwesend.

Zunächst erhob der angeklagte Davit Ishkhanyan das Wort und stellte den Antrag, die Verlesung der Dokumente bezüglich der Schäden an beweglichem und unbeweglichem Eigentum sowie kulturellen Werten abzukürzen und ihnen eine Kopie des von Kamo Vardanyan, dem „Stabschef“ des sogenannten Regimes, unterschriebenen Dokuments zu übergeben.

Der Vorsitzende der Sitzung, Zeynal Aghayev, erklärte, dass derzeit die Prüfung der Dokumente durchgeführt werde, dass zudem eine Kopie dieses Dokuments auf den Tablets der Angeklagten vorhanden sei und dass gedruckte Versionen der Dokumente den Verteidigern der Angeklagten übergeben würden.

Anschließend wurde bekanntgegeben, dass auf Antrag des Angeklagten Levon Mnatsakanyan die geschädigte Person Ilham Mammadov erneut zur Verhandlung geladen wurde.

I. Mammadov beantwortete die von den Angeklagten gestellten Fragen.

Neben L. Mnatsakanyan beantwortete I. Mammadov auch die Fragen von David Babayan und David Manukyan. Er gab an, dass er über die Folterungen, denen er bei der Gefangennahme durch Soldaten der armenischen Streitkräfte ausgesetzt war, bereits ausführlich in der am 2. Oktober dieses Jahres abgehaltenen Gerichtsverhandlung gesprochen habe.

Er gab an, dass er am 10. Mai 2002 während seines Militärdienstes auf dem Weg zu seinem Posten vom Weg abgekommen und von Soldaten der armenischen Streitkräfte gefangen genommen und gefoltert worden sei. „Ich wurde in einem Raum festgehalten, es waren auch andere Offiziere dort, und ich wurde verhört“, fügte er hinzu.

Zur Frage, wann und aus welchen Gründen ihm der Grad der Behinderung zuerkannt wurde, erklärte die geschädigte Person, dass er während seiner Gefangenschaft gefoltert und verletzt worden sei und der Grad der Behinderung deshalb vergeben wurde.

Auf die Frage, ob ihm während der Gefangenschaft ein Angebot gemacht wurde, ins Ausland zu gehen, und falls ja, von wem, antwortete I. Mammadov, dass ihm zwar ein solches Angebot gemacht wurde, er jedoch nicht zugestimmt habe. Die Person, die das Angebot machte, kenne er nicht.

Danach erklärte L. Mnatsakanyan, er werde in der nächsten Verhandlung ausführlich über die damals dort vorgefallenen Ereignisse sprechen.

Der Staatsanwalt Fuad Musayev wies darauf hin, dass L. Mnatsakanyan einerseits sagt, er habe I. Mammadov nicht gesehen, andererseits aber detailliert über die Ereignisse sprechen wolle. Wenn er I. Mammadov nicht kenne, woher wisse er dann, was damals vor Ort geschehen sei?

L. Mnatsakanyan erklärte, dass er I. Mammadov nicht kenne, aber über die damals dort vorgefallenen Ereignisse sprechen werde.

Die Gerichtsverhandlung wurde mit der Verlesung von Dokumenten fortgesetzt.

Zunächst wurde ein Dokument bezüglich des Schadens an der Wirtschaft und wirtschaftlicher Verluste verlesen.

Es wurde festgestellt, dass infolge der militärischen Aggression Armeniens die wirtschaftliche Tätigkeit der Wirtschaftseinheiten in den direkt vom Krieg betroffenen und besetzten Gebieten Aserbaidschans vollständig zum Erliegen gekommen sei und die wirtschaftlichen Ressourcen der Region von Armenien illegal ausgebeutet wurden (einschließlich der Veräußerung der Abbaurechte an natürliche Ressourcen an ausländische Unternehmen). Die aserbaidschanische Wirtschaft – die Bevölkerung, Unternehmen und der Staat – habe dadurch großen Schaden und Verluste erlitten.

Außerdem wurden infolge der militärischen Aggression Armeniens und der Besetzung von Gebieten Aserbaidschans die dortigen mineralischen Rohstoffvorkommen fast 30 Jahre lang illegal von Armenien ausgebeutet, es wurden erhebliche illegale Einnahmen erzielt, und Aserbaidschan erlitt große wirtschaftliche Schäden.

Während der Besatzung wurden Erz- und andere Bodenschätze sowie unterirdische Wasserquellen illegal ausgebeutet. In den Dokumenten wird ebenfalls angegeben, dass Wasserkraftwerke, die sich in den von Armenien besetzten Gebieten Aserbaidschans befinden, von den Besatzungstruppen illegal betrieben wurden, ohne jegliche ökologische Vorschriften einzuhalten, und zur Stromerzeugung genutzt wurden. Zugleich konnten im Bau befindliche Kraftwerke nicht fertiggestellt werden. Dadurch erlitt Aserbaidschan im Bereich der Wasserkraftproduktion erhebliche wirtschaftliche Verluste.

Darüber hinaus war es der Bevölkerung in den besetzten Gebieten infolge der militärischen Aggression Armeniens nicht möglich, Landwirtschaft zu betreiben, weshalb sowohl die Bevölkerung als auch der Staat große wirtschaftliche Verluste erlitten.

In dem Dokument mit dem Titel „Schaden durch Minen und nicht explodierte Munition“ wird festgestellt, dass Im Zuge der militärischen Aggression Armeniens und der Besetzung von Gebieten Hunderte von Tausenden von Minen verlegt und große Flächen mit nicht explodierter Munition kontaminiert wurden. Aus diesem Grund erfordert die vollständige Reintegration der befreiten Gebiete in andere Regionen Aserbaidschans viel Zeit und erhebliche finanzielle Mittel.

In einem weiteren Dokument zum Umweltschaden wird dargelegt, dass in den von Armenien besetzten Gebieten Aserbaidschans Wälder, Naturschutzgebiete und alte Bäume zerstört wurden und Flora, Fauna sowie Wassereinzugsgebiete großen Schaden erlitten.

Anschließend wurden Dokumente zu kriminellen Banden geprüft. In den Materialien wird angegeben, dass die kriminelle Bande „Yerkrapa“ („Freiwillige“) in den 1990er Jahren gegründet wurde und eine der ersten illegalen bewaffneten Gruppen Armeniens war. Diese Gruppe wurde 1993 vom armenischen Verteidigungsminister Vazgen Sarkisyan gegründet und nahm aktiv an Kämpfen während der Besetzung aserbaidschanischer Gebiete durch die armenischen Streitkräfte teil.

Darüber hinaus wurden im Gerichtsverfahren Informationen über weitere kriminelle Banden wie „Khachlylar“, „Malatia Freiwillige“, „Musch“, „Arabo“, „Sasna Tsrer“, „Sasuntsi Davit“, „Militärisch-politische Freiwilligen-Miliz der Unabhängigkeitsarmee“ und andere offengelegt, die an der Besetzung aserbaidschanischer souveräner Gebiete durch die armenischen Streitkräfte beteiligt waren.

Während der Gerichtsverhandlung wurden außerdem Dokumente auf Grundlage von Informationen aus verschiedenen Internetquellen, einschließlich sozialer Netzwerke, geprüft. Zudem wurden Fotos zu den geprüften Dokumenten gezeigt.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 17. September angesetzt.

Sie sollen im Rahmen des Angriffskriegs Armeniens gegen Aserbaidschan schwerwiegende Straftaten begangen haben. Dieser Krieg wurde unter direkter Leitung und aktiver Beteiligung hochrangiger Vertreter des armenischen Staates geplant, zentral organisiert und durchgeführt. Zu den verantwortlichen Hauptakteuren zählen unter anderem Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch und Melkonian Monte Charles. Sie sollen dabei auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Befehle sowie durch materielle, technische und personelle Unterstützung gehandelt haben – mit direkter Kontrolle durch staatliche Organe, Streitkräfte und illegale bewaffnete Gruppen Armeniens.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, sich aktiv an den Verbrechen der armenischen Regierung sowie der sogenannten „Republik Bergkarabach“ und deren bewaffneten Formationen beteiligt zu haben. Zu den Beschuldigten gehören unter anderem:

Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan und Melikset Pashayan.

Die Anklagepunkte sind vielfältig und schwerwiegend. Sie umfassen unter anderem folgende Artikel des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan:

∙ Artikel 100 – Führen eines Angriffskrieges

∙ Artikel 102 – Angriffe auf international geschützte Personen/Einrichtungen

∙ Artikel 103 – Völkermord

∙ Artikel 105–107, 109–110 – Ausrottung, Zwangsumsiedlung, Verfolgung, gewaltsame Einführung

∙ Artikel 112–115, 116, 118 – Freiheitsberaubung, Folter, Kriegsverbrechen, Plünderung

∙ Artikel 120 – Vorsätzlicher Mord

∙ Artikel 192, 214, 214-1 – Illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung

∙ Artikel 218, 228, 270-1 – Bildung krimineller Vereinigungen, illegaler Waffenbesitz, Gefährdung der Luftsicherheit

∙ Artikel 277, 278, 279 – Attentate auf Amtsträger, gewaltsame Machtübernahme, Bildung illegaler bewaffneter Gruppen