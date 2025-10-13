Drei Wissenschaftler bekommen Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu technologischem Fortschritt und Wachstum

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an den Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, der an der Northwestern University in den USA forscht, und den Wachstumsforscher Philippe Aghion, der in Frankreich und London arbeitet, sowie an den in den USA tätigen Kanadier Peter Howitt. Das verkündete die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm. Der diesjährige Preis handle von Schöpfung und Zerstörung, sagte der Generalsekretär der Akademie, Hans Ellegren bei der Verkündung.

Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften wird umgangssprachlich Wirtschaftsnobelpreis genannt. Die Auszeichnung wurde nicht von Alfred Nobel ins Leben gerufen, sondern 1968 von der Schwedischen Reichsbank. Allerdings führt die Nobel Foundation, die die Preise vergibt, den Preis für Ökonomie gleichwertig auf , auch ausgezeichnete Wirtschaftswissenschaftler gelten als „Nobel Laureate“.

Der in den Niederlanden geborene Mokyr, der die israelische und die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, erhält die eine Hälfte des Preises. Aghion teilt sich die andere Hälfte mit Howitt von der amerikanischen Brown University.

Damit stehen alle Nobelpreisträger dieses Jahres fest. In der vergangenen Woche waren bereits alle weiteren Preisträger verkündet worden. Den Anfang hatten traditionell die anderen wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie gemacht, in denen der Nobelpreis ebenfalls jeweils drei Wissenschaftlern gemeinsam zugesprochen worden war. Im Anschluss war der Literaturnobelpreis an den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai gegangen, der Friedensnobelpreis dann an die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado.

Der Wirtschaftsnobelpreis ist in seiner Geschichte überaus häufig an Ökonomen in den USA gegangen, so auch im Vorjahr: Damals waren Daron Acemoğlu und Simon Johnson vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (MIT) sowie James A. Robinson von der Universität Chicago ausgezeichnet worden. Damit wurden ihre Studien darüber, wie Institutionen entstehen und sich auf den Wohlstand auswirken, gewürdigt.