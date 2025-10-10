Duschanbe: Präsident Ilham Aliyev hält Rede beim Treffen des Rates der GUS- Staatschefs im engen Kreis AKTUALISIERT VIDEO

Duschanbe, 10. Oktober, AZERTAC

In Duschanbe fand am 10. Oktober ein Treffen des Rates der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) im engen Kreis statt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hielt bei der Veranstaltung eine Rede.

Rede von Präsident Ilham Aliyev:

– Sehr geehrter Emomali Sharipovich,

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Zunächst möchte ich dem geschätzten Präsidenten Tadschikistans, Emomali Sharipovich Rahmon, meinen Dank für seine Gastfreundschaft und die hervorragende Organisation unserer Veranstaltung aussprechen.

Ich möchte dem brüderlichen Tadschikistan zu den Erfolgen und Errungenschaften gratulieren, die unter der Führung seines Präsidenten erzielt wurden.

Ich habe Duschanbe bereits mehrfach besucht und festgestellt, wie schnell sich die Hauptstadt des Landes entwickelt, mit neuen Bauprojekten und Gebäuden. Das erfüllt uns als Freunde mit großer Freude. Ich gratuliere Ihnen zu Ihren Erfolgen in der Stadtentwicklung und freue mich zu sehen, wie Duschanbe von Jahr zu Jahr schöner wird.

Heute möchte ich auch die stetige Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan hervorheben. Diese Beziehungen basieren auf Brüderlichkeit, Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung und bergen ein großes Potenzial für weiteres Wachstum.

In der heutigen Sitzung möchte ich Themen im Zusammenhang mit der Stärkung der Zusammenarbeit im humanitären Bereich ansprechen. Ich danke den GUS-Staatsoberhäuptern für die Unterstützung der Kandidatur der Stadt Latschin in der ostaserbaidschanischen Region Ost-Sangesur als Kulturhauptstadt der GUS für dieses Jahr. Im Juni dieses Jahres fand in Latschin die Eröffnungszeremonie zum „Jahr der GUS-Kulturhauptstadt“ statt, bei der Informationen über die Geschichte und das kulturelle Erbe dieses alten aserbaidschanischen Gebiets präsentiert wurden. Die Gäste der Veranstaltung konnten mit eigenen Augen die rasche Wiederbelebung Latschins nach der Befreiung von 30 Jahren armenischer Besatzung miterleben. Eine vollständig zerstörte Stadt hat sich innerhalb weniger Jahre in eine der schönsten Städte verwandelt.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis im Leben der Gemeinschaft waren die 3. GUS-Spiele, die vom 28. September bis 8. Oktober dieses Jahres in Aserbaidschan stattfanden. Zentrum der Spiele war die alte Stadt Ganja, die Heimat des großen aserbaidschanischen Dichters und Denkers des 12. Jahrhunderts, Nizami Ganjavi. Neben Ganja begrüßten auch sechs weitere aserbaidschanische Städte – Gabala, Göjgöl, Jewlach, Mingachevir, Khankendi und Scheki – mehr als 1.600 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern, darunter sowohl GUS-Mitgliedsstaaten als auch Gastländer. Solche Veranstaltungen stärken die Freundschaft und Zusammenarbeit innerhalb der GUS und darüber hinaus – sie fördern Beziehungen, die auf Gleichheit, gemeinsamen Interessen und gegenseitigem Respekt basieren.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Präsident Emomali Rahmon: Danke, Ilham Heydar oglu.