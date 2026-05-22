EBWE: Aserbaidschan baut Rolle als Transport- und Logistikdrehscheibe zwischen Europa und Asien aus

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Aserbaidschan stärkt nach Einschätzung von Nataly Mouravidze kontinuierlich seine Position als wichtige Transport- und Logistikdrehscheibe zwischen Europa und Asien.

In einem Interview mit AZERTAC erklärte die Leiterin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, das Land treibe parallel die Entwicklung mehrerer strategischer Sektoren voran und setze zunehmend auf wirtschaftliche Diversifizierung sowie erneuerbare Energien.

Besonders im Rahmen des Mittleren Korridors festige Aserbaidschan seine Rolle als verbindendes Transitland zwischen Europa und Asien. Die laufenden Reformen trügen zum Aufbau einer widerstandsfähigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft bei, sagte Mouravidze.