Eldaniz Azizli gewinnt siebte WM-Medaille und stellt neuen Rekord im aserbaidschanischen Ringen auf

Baku, 20. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Ringer im griechisch-römischen Stil, Eldaniz Azizli (55 kg), hat bei den Weltmeisterschaften in Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens, die Bronzemedaille gewonnen.

Azizli sicherte sich die Medaille mit einem überzeugenden 9:0-Sieg über den kirgisischen Ringer Ulan Uulu. Mit diesem Ergebnis stand er zum siebten Mal in seiner Laufbahn bei Weltmeisterschaften auf dem Podium und gewann insgesamt 4 Gold- und 3 Bronzemedaillen.

Damit ist Eldaniz Azizli nun alleiniger Rekordhalter im aserbaidschanischen Ringen.