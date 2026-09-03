Eltschin Amirbeyov: In Aserbaidschan sind die Schüsse verstummt, doch die Minen schweigen nicht

Baku, 3. September, AZERTAC

Der Sonderbeauftragte des Präsidenten Aserbaidschans, Eltschin Amirbeyov, hat die anhaltende Minengefahr als eines der größten Hindernisse für einen dauerhaften Frieden und den Wiederaufbau des Landes bezeichnet. Solange die Hinterlassenschaften des Krieges das Leben der Menschen gefährdeten, ihre Bewegungsfreiheit einschränkten, die wirtschaftliche Entwicklung behinderten und die Rückkehr von Binnenvertriebenen erschwerten, könne der Frieden nicht als vollständig gefestigt gelten.

Auf der IV. Internationalen Konferenz zur Minenräumung in Baku betonte Amirbeyov, dass die humanitäre Minenräumung daher längst über eine rein humanitäre Aufgabe hinausgehe. Sie sei zu einem wichtigen Bestandteil von Friedensbildung, Versöhnung und Wiederaufbau geworden.

Zugleich verwies er auf die positiven Entwicklungen seit dem historischen Treffen zwischen Aserbaidschan und Armenien in Washington im August 2025. Seither sei es zu keiner militärischen Eskalation gekommen; der Dialog zwischen den Regierungen und der Zivilgesellschaft werde fortgesetzt, während sich auch wirtschaftliche Beziehungen und Verkehrsprojekte entwickelten.

Amirbeyov betonte jedoch, dass sich Frieden nicht allein durch politische Vereinbarungen verwirkliche, sondern auch vor Ort spürbar sein müsse. Eine der größten Hürden für einen solchen dauerhaften Frieden befinde sich in Aserbaidschan nach wie vor unter der Erde – in den Minen.