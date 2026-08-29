Empfang zum 104. Jahrestag des Siegestags der Türkei

Baku, 29. August, AZERTAC

In Baku ist am Freitag ein offizieller Empfang zum 104. Jahrestag des türkischen Siegestages und des Tages der Streitkräfte veranstaltet worden. An der Veranstaltung nahmen unter anderem Vertreter der aserbaidschanischen Staats- und Regierungsorgane, ausländische Botschafter sowie Militärattachés teil.

Der türkische Botschafter in Aserbaidschan, Birol Akgün, verlas eine Glückwunschbotschaft von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Er verwies auf den historischen Sieg der Türkei unter Mustafa Kemal Atatürk am 30. August 1922 und betonte die Bedeutung der jüngsten Schritte Aserbaidschans und der Türkei für einen dauerhaften Frieden im Südkaukasus.

Akgün erklärte, die Türkei werde Aserbaidschan bei entsprechenden Friedensinitiativen weiter unterstützen. Zugleich würdigte er den Sieg Aserbaidschans im Krieg von 2020 und die Rolle der aserbaidschanischen Armee und Bevölkerung.

Aserbaidschans Verteidigungsminister Generaloberst Zakir Hasanov gratulierte der Türkei ebenfalls und bezeichnete die Beziehungen beider Länder als weiter zunehmend. Die Zusammenarbeit sei mit der Unterzeichnung der Schuscha-Erklärung auf die Ebene eines Bündnisses gehoben worden und bilde eine wichtige Säule für Frieden und Sicherheit in der Region.

Hasanov betonte zudem, dass Aserbaidschan unter Präsident Ilham Aliyev Reformen in Streitkräften, militärischer Ausbildung und Rüstungsbereich umsetze, um die aserbaidschanische Armee nach dem Vorbild der türkischen Streitkräfte weiterzuentwickeln.