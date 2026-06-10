Empfang zum 108. Jahrestag der Unabhängigkeit Aserbaidschans in Rabat

Rabat, 10. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Botschaft in Marokko hat in Rabat einen offiziellen Empfang anlässlich des 108. Jahrestags der Unabhängigkeit Aserbaidschans veranstaltet. An der Feier nahmen hochrangige marokkanische Regierungsvertreter sowie Vertreter aus Politik, Kultur und Medien teil. Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Ausstellung „Inspiration aus Aserbaidschan: Marokkanische Perspektive“ präsentiert, in der Werke von 13 marokkanischen Künstlern gezeigt wurden. Zudem konnten die Gäste aserbaidschanische Musik, Tänze und traditionelle Speisen kennenlernen.