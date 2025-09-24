Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku

Baku, 24. September, AZERTAC

Anlässlich des 95. Nationalfeiertags des Königreichs Saudi-Arabien fand am 23. September in Baku ein offizieller Empfang statt, bei dem hochrangige Vertreter beider Länder die Bedeutung der bilateralen Beziehungen betonten.

Der saudische Botschafter in Aserbaidschan, Issam bin Saleh Al-Jutaili, erinnerte bei seiner Rede an den Beginn der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1991 und sprach von einem positiven Entwicklungstrend in vielen Bereichen. Er betonte das Ziel, das Handels- und Investitionsvolumen mithilfe des gemeinsamen Wirtschaftsrats zu verdoppeln. Al-Jutaili verwies zudem auf die ehrgeizige Reformagenda „Vision 2030“, die Saudi-Arabien unter Führung des Kronprinzen Mohammed bin Salman mit großem Tempo umsetze – darunter auch Umweltinitiativen wie die „Grüne Saudi-Arabien-Initiative“ und die „Grüne Nahost-Initiative“, die das Pflanzen von insgesamt 60 Milliarden Bäumen vorsehen.

Bei seiner Rede unterstrich er außerdem Saudi-Arabiens Rolle als einflussreiches Mitglied der G20 und seinen Anspruch, Fortschritt und Innovation mit den Werten der arabischen und islamischen Welt zu verbinden.

Samir Scharifov, stellvertretender Premierminister Aserbaidschans, bekräftigte die Bedeutung der strategischen Partnerschaft mit Saudi-Arabien. Er würdigte insbesondere die enge Zusammenarbeit zwischen Präsident Ilham Aliyev, König Salman bin Abdulaziz Al Saud und Kronprinz Mohammed bin Salman. Die gemeinsame Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit spiele eine Schlüsselrolle bei der Vertiefung der Kooperation in den Bereichen wie Politik, Handel, Investitionen, Energie, Landwirtschaft und Tourismus.

Scharifov dankte der saudischen Seite für die Gastfreundschaft beim 8. Treffen der Gemeinsamen Kommission am 28. April 2025 in Riad und verwies auf die Unterzeichnung mehrerer bilateraler Dokumente. Zudem hob er die Teilnahme einer großen saudischen Delegation am 1. Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforum in Baku hervor.

Zum Abschluss wünschte Scharifov dem saudischen Volk anlässlich des Nationalfeiertags Frieden, Wohlstand und eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft zwischen beiden Staaten.

Der Abend klang mit einem festlichen Empfang aus.