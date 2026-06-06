Empfang zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Turkmenistan veranstaltet

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Anlässlich des Unabhängigkeitstages Aserbaidschans und der Kulturtage Aserbaidschans in Turkmenistan ist in Aschgabat ein feierlicher Empfang veranstaltet worden.

Der aserbaidschanische Botschafter in Turkmenistan, Gismat Gozalov, würdigte die Bedeutung des Unabhängigkeitstages und hob die Entwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan hervor.

Der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans, Nokerguly Atagulyyev, übermittelte die Glückwünsche von Präsident Serdar Berdimuhamedow und betonte die positive Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Begleitet wurde die Veranstaltung von Musik- und Tanzaufführungen, einer Fotoausstellung sowie der Präsentation aserbaidschanischer Kultur- und Traditionsprodukte.