Erklärung der Kommission der Milli Majlis gegen ausländische Einmischung und hybride Bedrohungen zur gezielten Informationsprovokation von CNN

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Die Zeitweilige Kommission der Milli Majlis (Nationalversammlung) gegen ausländische Einmischung und hybride Bedrohungen hat eine Erklärung zur gezielten Informationsprovokation von CNN veröffentlicht.

In der Erklärung heißt es:

„Am 5. Juni 2026 veröffentlichte CNN World einen Artikel mit dem Titel “ Israel entsandte während des Krieges gegen Iran Truppen nach Aserbaidschan als Teil eines geheimen Netzwerks in der Region“, in dem unter Berufung auf anonyme Quellen eine Informationsprovokation gegen Aserbaidschan betrieben wurde.

Die Kommission gegen ausländische Einmischung und hybride Bedrohungen stellt fest, dass diese Informationen mit der Absicht verbreitet wurden, den Friedensprozess im Nahen Osten sowie die nationalen Interessen und das internationale Ansehen Aserbaidschans zu untergraben, und Teil einer koordinierten Desinformationskampagne sind.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass dies nicht das erste Mal ist, dass CNN und ähnliche Medien kurz vor bedeutenden diplomatischen und politischen Ereignissen, wichtigen internationalen Zusammenkünften oder Prozessen gezielte Informationskampagnen gegen Aserbaidschan durchführen.

Die von der Kommission durchgeführten Beobachtungen haben ergeben, dass sich unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses Artikels infolge der sogenannten Taktik der “opportunistischen Verstärkung“ das anti-aserbaidschanische Narrativ rasch über die Mehrheit der führenden Medien weltweit sowie über soziale Netzwerke wie X, Threads, Facebook und Telegram verbreitete und damit den Charakter einer umfassenden Kampagne annahm.

Die Tatsache, dass die Autoren den Bericht mit Aussagen einer Person abschlossen, die für ihre konsequent anti-aserbaidschanischen Positionen bekannt ist und zuvor an von der Soros-Stiftung finanzierten Medienprojekten beteiligt war, liefert hinreichende Anhaltspunkte für Rückschlüsse auf die Hintergründe dieser Angelegenheit.

Wie unsere zuständigen staatlichen Stellen wiederholt erklärt haben, befinden sich keine ausländischen Streitkräfte oder Militärstützpunkte auf dem Territorium unseres Landes, und die Nutzung des Hoheitsgebiets Aserbaidschans für feindliche Aktivitäten gegen Drittstaaten ist kategorisch ausgeschlossen.

Die Kommission gegen ausländische Einmischung und hybride Bedrohungen fordert CNN auf, entweder eine öffentliche Klarstellung zu veröffentlichen, in der die Unbegründetheit dieses Artikels eingeräumt wird, oder überprüfbare Fakten vorzulegen, die die aufgestellten Behauptungen belegen.

Andernfalls wird CNN durch die Verbreitung international weitreichender Inhalte auf Grundlage nicht überprüfter und anonymer Quellen erneut seine Rolle als Instrument von Informationsoperationen, Falschnarrativen und Desinformationskampagnen bestätigen, die allesamt als zentrale Bestandteile hybrider Bedrohungen anerkannt sind.“